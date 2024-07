Maite Peñoñori le contestó con un duro descargo a una chica que criticó su cuerpo

La periodista subió una foto en bikini y recibió un comentario negativo por parte de una seguidora. Su extenso mensaje.

En marzo de este año, Maite Peñoñori decidió hacer un cambio radical en su vida y se instaló en Miami junto a su esposo, Martín Pietruszka. En ese contexto, este fin de semana compartió un día de playa junto a toda su familia y después de subir una foto en bikini una seguidora criticó su cuerpo.

“¿Por qué no te sacás algo de lolas? Te estilizaría muchísimo y te haría más elegante”, escribió una follower que vio la publicación. Al día siguiente, la periodista hizo un extenso descargo.

Con contundencia, la expanelista de LAM (América) escribió: “¡No opinen de cuerpos ajenos! Esto no es para exponer ni atacar a nadie, porque se que esta seguidora no lo comentó con maldad, pero entendamos que está mal, que puede hacer mucho daño”.

El comentario que le hicieron a Maite Peñoñori (Foto: captura Instagram/maitepenio)

“No sabemos qué batallas está dando el otro. En mi caso ya tengo 32 años, varios de terapia, hermosas amigas a mi alrededor y un marido muy compañero”, añadió.

En esa línea, la periodista de espectáculos reconoció: “Me costó mucho aceptarme, sigo sufriendo a veces con los vestidos sin espalda, con las bikinis y los looks para tv. Tengo una postura horrible porque siempre me encorvé para ocultar mis lolas”.

Dirigiéndose directamente a la follower, expresó: “Y a esa seguidora le digo que sí, alguna vez lo pensé. Pero gracias a Dios tengo buena salud y nunca entré a un quirófano, no quiero someterme a una operación por estética, al menos no por ahora”.

El descargo de Maite Peñoñori después de recibir críticas sobre su cuerpo (Foto: captura Instagram/maitepenio)

“No opinen, no elogien diciendo flaca, no señalen cuando alguien subió de peso, ni sugieran operaciones. Y cuando escuchen esos comentarios, no los dejen pasar. La edad no es una excusa, vi muchas personas grandes entender y cambiar. Intentémoslo”, sentenció Peñoñori en el posteo que cosechó miles de likes y comentarios coincidentes a su pensamiento.

Fuente: TN