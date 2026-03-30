Mahiques envía señales a la “familia judicial”: el hijo de Rosatti, entre los pliegos enviados al Senado

El hijo del titular de la Corte está postulado para un tribunal en Santa Fe. También hay señales para otros dos jueces federales: Ercolini y Martínez de Giorgi.

La primera tanda de pliegos remitidos por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya llegó al Senado y comenzará a tratarse en la spróximas semanas. Hasta el momento, hay 48 pliegos que ingresaron al sistema de la Cámara alta de una tanda que abarca 62 postulaciones en total.

En los mismos se pueden ver algunos guiños para el sistema judicial en medio del vendaval de denuncias que atraviesan Javier Milei, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Se trata en cocreto de una señal para Horacio Rossati, el titular del Máximo Tribunal que hoy presenta una acordada en relación al sistema de selección de jueces. El candidato que figura como “número 24” es Emilio Rossati. Ni más ni menos que el hijo del presidente de la Corte Suprema. En concreto es candidato a ocupar una vacante en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, en la provincia de donde el máximo cortesano es oriundo.

Una clara de señal de acercamiento luego de las tensiones que la Casa Rosada atravesó con el Máximo Tribunal en los dos primeros años de gestión, cuando intentó designar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla. Tensiones que Karina Milei le achaca al asesor Santiago Caputo, quien hasta semanas atrás tenía a cargo el manejo del área judicial.

Según trascendió en la prensa, Mahiques le habría transmitido a la Corte que el Gobierno no avanzará en la designación de las vacantes vacías, lo que les da tranquilidad en el horizonte inmediato tanto a Rosatti, como a Carlos Rosenkrantz y a Ricardo Lorenzetti quienes se encuentran en estos momentos redefiniendo los equilibrios de poder interno.

Otro gesto de acercamiento al sistema judicial por parte de Mahiques, es la postulación del pliego de María Julia Sosa, quien es la Secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10, a cargo de Julián Ercolini, uno de los magistrados que fomró parte del vuelo a Lago Escondido.

Otro de los nombres que circula para postularse a un juzgado vacante es el de Ana Juan quien es la pareja del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo ni más ni menos que la causa $Libra, la que genera inquietuda hacia el interior del Gobierno y de ula Casa Rosada pese a las declaraciones públicas que buscan bajarle el tono a la investigación, que tiene señalado por su actuación al fiscal Eduardo Taiano.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti | NA







Por Pablo Varela-Perfil



