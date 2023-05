Maderna lanzó su candidatura a gobernador 

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, oficializó ayer desde Esquel su candidatura a la Gobernación de Chubut por el partido “Renovación y Desarrollo”. El dirigente valletano estuvo acompañado de otros exponentes políticos, como el caso del postulante a la Intendencia local, Javier Comparada.

La foto del lanzamiento en la Cordillera se completó con dirigentes del Valle y otros puntos cardinales de la provincia, entre ellos, el referente del partido “Renovación y Desarrollo”, Claudio Paredes, que puso a disposición su sello electoral para permitir a Maderna disputar la Gobernación.

También posó con los invitados al acto político el exintendente de Puerto Pirámides -por dos períodos consecutivos- y diputado provincial por Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, de quien se especuló en las últimas horas que acompañaría en la fórmula a la Gobernación a Maderna, por el espacio “Renovación y Desarrollo”.

A Esquel arribó además el concejal madernista de Chubut al Frente, Héctor Castillo, quien tendría como responsabilidad el armado electoral de Maderna en toda la provincia; tarea que “se viene cumpliendo con creces”, dijeron.

Comparada fue presentado en sociedad en Esquel. Sucedió lo mismo en José de San Martín, con el lanzamiento de Adrián Monsalvo como candidato a intendente por el partido que lidera Paredes.

Durante la ceremonia política en la ciudad con mayor densidad demográfica de la cordillera, Comparada destacó el acuerdo alcanzado con Maderna, que posibilitó que el electorado tenga una variante en las urnas, respecto a Juntos por el Cambio y Arriba Chubut. Destacó el trabajo territorial que se ejecuta desde hace algunas semanas, que permitió a la propuesta instalarse en la ciudadanía.

Con el correr de los días, Maderna también anunciará a quienes lo acompañarán en la lista, en la categoría a diputados provinciales.

Antes de la presentación

El acuerdo con Maderna ya estaba sellado desde la oralidad. El lanzamiento de Comparada ayer en Esquel fue provechoso para diagramar esquemas de trabajo. Hace algunos días, el candidato esquelense declaró que Maderna “nos propuso llevar adelante un proyecto provincial y estamos muy interesados”.

En cuanto a la proposición, en su caso particular, “le dije que lo vamos a acompañar porque me gusta su propuesta”. Y en la mayoría de las comunidades «ya están cerrando porque permanentemente me llegan datos de nuevos candidatos», aseguró.

En la ciudad, había señalado, «estamos abocados al trabajo territorial. Nuestras limitaciones es que no tenemos un partido federal armado.

En cuanto al apoyo que podría recibir Maderna, Comparada contextualizó: “Acá pesa mucho la cuestión medio ambiental porque se vive un microclima totalmente diferente” al del Valle Inferior del río Chubut. La imagen de Adrián Maderna en la cordillera “es perfectamente identificable dentro de un rango positivo, más que Luque y Sastre”, había subrayado.

El armado madernista en Chubut continuará en las últimas semanas. «Estamos cerrando representantes al Ejecutivo en casi todas las localidades», esbozó sonriente, uno de los colaboradores más próximos a Maderna.

Incluso ya piensan en un lanzamiento público, mediante acto, en un escenario con mucha popularidad.