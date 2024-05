Madanes Quintanilla pidió “ser cuidadoso con el RIGI”

El titula de Aluar y Fate fue crítico con el Gobierno y la dirigencia empresarial

Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y presidente de Fate, advierte que “hay que ser muy cuidadosos en las alianzas geopolíticas”, en clara alusión a la política exterior de Argentina en términos económicos, y puso como ejemplo la relación con China.

En diálogo con “La Fábrica Podcast” que se emite en streaming, puso reparos sobre el Régimen de Fomento de Inversiones (RIGI), que se debate en el Senado en el marco de la Ley Ómnibus.

“Hay que se cuidadosos desde donde se mira al RIGI, promover las inversiones es fundamental, pero hay que hacerlo con equidad. Y cuando entramos a discutir la equidad es muy difícil tratar de entender la posibilidad que se les da a lo demás. Eso no parece estar entendiéndose en el Parlamento. Yo escucho críticas por el monto, por los beneficios, pero no escuché demasiadas opiniones sobre la equidad, por qué no todos tenemos la misma posibilidad de invertir. Siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional, que no es de este gobierno, viene de años”, dijo Madanes Quintanilla.

En otro pasaje de al entrevista, el empresario consideró que actualmente “la dirigencia empresarial tiene un rol insignificante”, entendiendo que es necesario un rol más activo.

“La desnacionalización de la economía argentina en las últimas cuatro o cinco décadas ha sido monstruosa, lo cual para mi es un problema”, expresó Madanes durante la entrevista y habló de la necesidad de equilibrar la matriz de trabajo, y “tejer un proyecto de país” entre el sector privado, los gremios y el Estado Nacional.