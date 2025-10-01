Madanes, el padrino de los gobernadores de Provincias Unidas

El presidente de Aluar agradeció la visita a la planta de los gobernadores de Provincias Unidas y remarcó los desafíos que tiene la industria ante la política arancelaria de Estados Unidos.

El presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, destacó la visita de los gobernadores de Provincias Unidas a la planta de Puerto Madryn como “un motivo de orgullo” y aprovechó la ocasión para trazar un panorama de los desafíos y proyectos de la compañía.

El empresario subrayó que la geopolítica internacional y, en particular, el esquema arancelario impuesto por Estados Unidos, genera dificultades en el accionar de la industria del aluminio, aunque aclaró que esto no significa retroceder en el camino de las inversiones.

“Estamos implementando cuatro proyectos industriales nuevos en Chubut y el año que viene vamos a inaugurar una ampliación de nuestro parque eólico para garantizar que un tercio de la energía que consumimos sea eólica. Nuestro compromiso es absoluto”, afirmó.

En ese marco, señaló que la prioridad de la empresa pasa por “defender el mercado norteamericano y no perder terreno”, luego de un trabajo realizado durante más de 25 años.

Consultado por la coyuntura económica, Madanes evitó especular sobre el dólar o posibles devaluaciones: “Nosotros nos dedicamos a invertir. Las especulaciones cambiarias no son un tema del que debamos ocuparnos. Creemos que el modelo cambiario tiene que responder al bienestar de la gente y debemos arreglarnos con las variables tal cual se presentan”.

El empresario también recordó la transformación que generó la instalación de Aluar en la Patagonia: “Hace 50 años esta era una población de 4.000 habitantes y hoy supera los 150.000. Miren si no habrá disposición en la sociedad argentina de un modelo productivo”.

Finalmente, advirtió que el futuro requiere consensos y responsabilidad: “La previsibilidad la generamos entre todos, no es el don de alguien que venga a asegurarnos que todo funcionará bien. Tenemos que buscar diálogos, revisar errores y trabajar en paz, armonía y seriedad hacia el futuro”.

Fuente: ADNS

