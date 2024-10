Macron y Sánchez piden que se deje de exportar armas a Israel

Emmanuel Macron y Pedro Sánchez piden que no se envíen armas a Israel con el propósito de detener la escalada bélica en Oriente Medio. Christodoulides se muestra satisfecho con la declaración del MED9 sobre Chipre.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de absolutamente inaceptables los ataques por parte de Israel contra los cascos azules en el Líbano y las heridas sufridas por miembros de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

En una rueda de prensa en la cumbre MED9 de Pafos (Chipre), el presidente francés ha subrayado que la estabilidad y la paz en Líbano y Gaza solo llegarán a través de soluciones diplomáticas y ha reiterado su llamamiento a detener el suministro de armas a Israel.

“Francia ha pedido que se ponga fin a la exportación de armas utilizadas en estos escenarios de guerra. Otros dirigentes han hecho lo mismo y todos lo sabemos. Esta es la única palanca que puede poner fin a esto hoy. Una vez más, seamos claros. Esto no es en absoluto un llamamiento a desarmar a Israel frente a las amenazas contra este país y su pueblo, sino un llamamiento a detener cualquier desestabilización adicional en esta parte del mundo”, dijo Emmanuel Macron.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se hizo eco del mismo sentimiento: “España comparte la propuesta de que la comunidad internacional deje de enviar armas a Israel. España no lo hace desde hace mucho tiempo, no hemos vendido armas a Israel desde el comienzo de la guerra y la lógica para ello es simple: sin armas, no hay guerra.”

Conclusiones de la reunión

Además, en la declaración final los líderes del MED9 reiteraron su compromiso con una solución general del problema chipriota de acuerdo con las resoluciones de la ONU. El texto sostiene que el problema de Chipre es una cuestión europea y subraya la necesidad de que Turquía evite acciones unilaterales que perturben el proceso de paz y las negociaciones.

Según el presidente de la República de Chipre, Nicos Christodoulides, el texto de la declaración “refleja la posición de la comunidad internacional sobre la necesidad de la reunificación de la República de Chipre mediante una solución amplia del problema chipriota, basada en el marco específico y en los principios y valores de la UE”.

Nicos Christodoulides se congratuló de la presencia en la reunión del rey Abdullah de Jordania, cuyo país ha sido “un pilar de la estabilidad y la seguridad en la región y desempeña un papel importante en la evolución de los esfuerzos de paz“.

En cuanto al Mediterráneo Oriental, se subraya la importancia de la cooperación con Turquía y la aplicación del derecho internacional, incluido el derecho del mar. También se reconoce la importancia del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental como plataforma para una cooperación regional positiva.

“De crucial importancia”, señaló Christodoulides, “es el alto el fuego inmediato tanto en Gaza como en Líbano, la liberación de todos los rehenes y la prestación de ayuda humanitaria sin trabas. Consideramos imperativo que se salvaguarde la soberanía tanto de Israel como del Líbano y estamos dispuestos a apoyar tanto a la Autoridad Palestina como al Líbano, a nivel de instituciones y personas”.

Los dirigentes también destacaron la importancia de Chipre en el sector energético, en particular a través del Corredor Marítimo de Chipre, que es una ruta crítica para el transporte de ayuda humanitaria a Gaza. Se reconoce que Chipre es un factor importante tanto para la resolución del problema chipriota como para la estabilidad y la seguridad energética del Mediterráneo Oriental.

En cuanto a la migración , se pide una respuesta europea global y común a lo que se describe como un desafío europeo. En este contexto, se reconocen los avances logrados con la adopción del Acuerdo Europeo de Asilo y se subraya la necesidad de cooperar con los principales países de origen y tránsito del Mediterráneo y África para abordar las causas de la inmigración irregular. Los dirigentes piden que se amplíe la cooperación con estos países, apoyándose en la Unión Europea para reforzar las políticas de readmisión y retorno. La lucha contra las redes de tráfico de seres humanos y el refuerzo de la gestión de las fronteras, así como la necesidad de desarrollar rutas migratorias regulares, figuran también entre los objetivos clave.

Además, los dirigentes reafirmaron su pleno apoyo a la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y su compromiso de prestar apoyo multidimensional al país y a su pueblo mientras sea necesario.

En la iniciativa MED9 participan Chipre, Grecia, España, Portugal, Italia, Malta, Croacia, Grecia, Eslovenia, España, Portugal, Italia, Malta, Eslovenia y Francia. Además del rey Abdullah, asistió a la reunión de Pafos la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La próxima Cumbre MED9 tendrá lugar en 2025 en Eslovenia y la siguiente en 2026 en Croacia.

