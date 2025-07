Macri sigue de gira con la FIFA en medio de la crisis del PRO

Como reveló LPO, quiere dejar el partido y dedicarse al fútbol. En medio del caótico cierre bonaerense, vio un show de Rita Ora con Infantino y sumó al estratega De Andreis para que le atienda el teléfono.

Mauricio Macri sigue de gira internacional con la FIFA a pesar de la deriva del PRO, el partido que preside, que terminó absorbido por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Como reveló LPO en exclusiva, Macri analiza renunciar a la presidencia del PRO luego de las elecciones de octubre, retirarse de la política y buscar un cargo de mayor jerarquía en la FIFA.

El expresidente acaba de dar una muestra muy contundente de ese deseo, confirmando la primicia de LPO. En medio del caótico cierre de alianzas bonaerense -con dirigentes que rechazan la alianza con LLA y otros excluidos como su primo Jorge-, Macri se mostró sonriente en un show de Rita Ora organizado por la FIFA.

Macri está en Nueva York para ver la final del Mundial de Clubes y se juntó con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El presidente recompuso con Domínguez después de que hace dos meses tuvo que viajar de urgencia a Paraguay porque se fotografió con Juan Román Riquelme.

El ex jefe de gobierno porteño quiere escalar políticamente en la FIFA porque en su actual cargo, presidente de la Fundación, no tiene lugar en la toma de decisiones. Para asegurarse el objetivo de ascender en la organización deportiva más poderosa del mundo, Macri sumó a Fernando de Andreis, su histórico estratega, como secretario privado. El ex legislador tendrá la misión de atender los llamados de un celular que Macri espera que no pare de sonar.

La excusa del fútbol le serviría a Macri para alejarse de la actividad política que lo tiene a maltraer. Por eso le dio la llave a Cristian Ritondo para que maneje el acuerdo con los libertarios en la provincia y se desentendió de las elecciones bonaerenses. De todos modos, tuvo algunos contactos tentado con armar un frente de centro, pero finalmente desistió y se concentró en el Mundial de Clubes.

Fuente: LPO