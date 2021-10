Macri: “Si alguien cae en la locura de pensar en el 2023, nos debilitamos”

El ex Presidente presentó su libro en Miami, donde les solicitó a sus compañeros de Juntos por el Cambio evitar los “personalismos”. Dijo que Cristina Kirchner tiene “falta de capacidad para conciliarse con la vida”

Como parte de una gira internacional, el ex presidente Mauricio Macri realizó una visita a la ciudad de Miami donde presentó su libro Primer Tiempo ante un auditorio lleno de argentinos que viven en el sur de la Florida. En esta ciudad, Macri ganó en 2019 con más del 90% de los votos, en una elección histórica que convocó a más de 20 mil argentinos radicados en el sur de los Estados Unidos.

El encuentro ocurrió en el templo Beth Torah, de la ciudad de Aventura, en Miami Dade. Macri fue recibido por el rabino Mario Rojzman y respondió durante una hora preguntas de esta cronista ante la atenta mirada de más de 200 personas. El foco estuvo puesto en las recientes elecciones primarias y en las generales del 12 de noviembre.

“Las cosas no están bien en el país, todo se ha deteriorado mucho en muy pocos meses (…) Pero queremos una Argentina para disfrutar, que no expulse a más argentinos. Que no les ponga en la cabeza a nuestros hijos que el futuro está en otro lugar y no en nuestro país. Para mí. el segundo tiempo se está jugando, y esta elección nos dio la razón”, planteó.

Si bien el público estaba compuesto casi en su totalidad por argentinos, al vivir en Miami donde se conjugan comunidades exiliadas como la cubana y la venezolana, el tema del fracaso del populismo fue otro de los temas de discusión.

“No más la dadiva, no más el regalo, no más el populismo que te da hoy, pero te deja sin futuro. Y en la Argentina estamos ante el fin del populismo porque ha quedado en evidencia que no hay más para dar porque se han gastado todo lo que había. Queda en evidencia que ese camino no solo no es el camino del progreso, sino que no es el camino de la felicidad”, contestó el ex jefe de Estado.

El público aplaudió en dos ocasiones. La primera fue cuando Macri explicó por qué cree que Cristina Kirchner es una persona inestable. “Es realmente lo que me transmite. Yo creo que a ella se le ve un padecimiento muy profundo. Ella tiene una falta de capacidad de conciliarse con la vida. Para una persona que fue dos veces presidenta, estar siempre enojada… Tiene un problema severo: está en un grado peor que el ejercicio de la mentira. Ella está en un estado que se cree los relatos que construye, está en una realidad paralela”, desarrolló.

“La verdad es que desde el día que salí del poder, gracias al libro, fui perfeccionando horas y horas, dije mi principal compromiso con ese 41 por ciento (en alusión a aquellos que lo votaron en 2019), con la gente que salió a la calle en marchas, para cuidar la libertad, la republica y el futuro. ¿Qué es lo mas importante para ello? La unidad. Si caemos en la locura de plantear individualismos lejanos como el 23, nos debilitamos. Hacemos lo que le pasó a Capriles, López, que se dividieron y ahí esta Maduro todavía”, explicó.

El ex Presidente evitó referirse a una nueva postulación dentro de dos años, pero en su discurso dio indicios de que se está preparando para ello. “Hoy quiero ayudar en esto, no me corran para un lado ni para el otro. Me siento muy bien en esto, siento que los dirigentes del espacio están creciendo y van a crecer mucho más”, se limitó a contestar.

“Yo siento mucha tristeza porque todos compartimos el mismo barco, estamos sufriendo las mismas tempestades, estamos todo el tiempo al borde de que el barco se hunda. Tenemos unos navegantes que no tienen rumbo, que no tienen plan, que no saben ni lo que quieren, que no tienen ni una mínima convivencia y solidaridad entre ellos. Porque se unieron por el poder y no por el hacer (…) Lo que vivimos en el primer tiempo fue el prólogo del cambio y ahora viene el cambio definitivo”, dijo.

Macri le pidió a los argentinos de Miami que salgan a votar en noviembre y que utilicen las redes sociales para motivar a aquellos que están en el país a apostar por el cambio.

“Ustedes están en un lugar que hay un sistema, y en base a ese sistema de reglas claras su mayoría han construido un futuro acá. La forma de devolver es decir ‘tenemos que llevar un sistema de reglas previsibles que genere las condiciones para la generación de empleo’. Lo que uno no quiere es estar sometido a la merced del poder de turno, no se genera la confianza que es lo aglutinante.”

Tras la charla, Macri firmó decenas de libros y se tomó fotos con los presentes.