Macri: “No es lo mismo que gane Bullrich o Rodríguez Larreta”

El expresidente criticó el discurso de Cristina Kirchner, aseguró “no estar convencido” de su candidatura y habló de los precandidatos presidenciales del PRO. “Cada uno tiene su estilo”, sostuvo.

El expresidente Mauricio Macri se refirió a las posibles candidaturas de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y se metió de lleno en la interna del PRO. “No es lo mismo que gane Bullrich o Larreta”, dijo. Además, aseguró “no estar convencido” de su propia candidatura y aprovechó el momento para criticar el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata.

En un principio, el jefe del PRO se refirió al tenso clima político que caracterizó a Juntos por el Cambio, especialmente luego de los sucesivos cruces entre la presidenta de su partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se disputan el liderazgo del espacio que buscará desbancar al Frente de Todos de la Rosada el año entrante.

“No es lo mismo (que gane uno u otro) porque cada uno tiene su estilo. Yo también quiero reflexionar acerca de qué pasa con el candidato a presidente”, sostuvo Macri en diálogo con Jorge Lanata por Radio Mitre. De esta manera, y en tono conciliador, Macri evitó tomar partido entre su exministra de Seguridad y su delfín político en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo Macri sobre su candidatura al 2023

Con respecto a su candidatura, un tema que resonó desde que volvió al ruedo político, Macri indicó que “no está convencido” de ser el protagonista de la contienda electoral. “Mi convicción es que hay que defender ciertas ideas y no estoy convencido de que se necesite que yo las protagonice”, afirmó.

Además, agregó que en la actualidad “ya hay dos candidatos muy lanzados y firmes dentro del PRO que transmiten su vocación de llevar a cabo un cambio”, en referencia a Bullrich y Larreta, “y otros dos o tres del radicalismo, y que tienen que ir creciendo”.

“Me siento comprometido con la gente que me fue a despedir aquel 7 de diciembre”, indicó Mauricio Macri, en referencia a la movilización que hubo en Plaza de Mayo luego de que no lograra la reelección. “Siento que lo estoy haciendo desde el lugar donde hoy estoy convencido, clarificando ideas. Si Argentina no va a un profundo cambio no tiene futuro”, agregó.

Las críticas de Mauricio Macri sobre Cristina Kirchner

Por otro lado, Macri criticó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, luego del discurso que dio en el Estado Único de La Plata en el marco del acto por Día de la Militancia peronista. A pesar de la expectativa, la jefa del Senado finalmente no dio definiciones sobre su posible candidatura al sillón de Rivadavia, algo que no pasó desapercibido por los líderes de la oposición.

“Creo que lo que vimos anoche es otro capítulo del camino de la insensatez de la Argentina del que nos tenemos que alejar. Si ella va a seguir siendo candidata o no ella va a tener cada vez un porcentaje menor“, puntualizó.

“La gente que la sigue no analiza la información en profundidad de lo que ella dice y repite, esas mismas cosas que no tienen ningún sentido”, agregó el expresidente, quien además fustigó a su rival al asegurar de manera infundada que “destruye todos los días algo más de la institucionalidad”.