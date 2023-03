Macri: “Me costó muchísimo, el ego me decía que merecía revancha, pero no la necesitaba”

El expresidente contó cómo decidió bajarse de la carrera presidencial de este 2023. “Créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos”, dijo.

El expresidente Mauricio Macri se bajó este domingo de las elecciones presidenciales y dio detalles de cómo tomó la decisión en la que batalló contra su ego. “Me costó muchísimo, el ego me decía que merecía revancha, pero no la necesitaba”, dijo.

Entrevistado por Luis Majul en su programa La Cornisa que se emite por LN+, el exmandatario nacional argumentó: “Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”.

“Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”, expresó Macri.

Asimismo, comentó: “Lo importante es hacer lo que es mejor para los argentinos y no lo que a mi me nace o me gustaría o por lo que uno sentiría dejándose llevar naturalmente por el ego. Creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente de depositar todo en un salvador mesiánico o no, medio mago, caudillo y empoderarnos todos por lo que queremos que cambie nuestra sociedad”.

Macri: “Créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos”

“Les quiero decir que si me creyeron todos estos años, créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos. Si nos empoderamos todos del cambio, las ideas pasan a ser de todos, no son del macrismo. Hablo de ideas de modernización, de meritocracia y de transparencia”, continuó el expresidente.

Sobre las encuestas, aseguró: “Nunca dudé de mi relación con la gente”. “Nunca estuvo en mi decisión especular con una encuesta. Tengo que estar seguro que esto sigue con la construcción de una Argentina”, completó Macri.