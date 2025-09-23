Macri marca distancia con Javier Milei: “Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo”

El expresidente lideró una reunión de candidatos del PRO. Aunque reconoció que el vínculo con La Libertad Avanza no está en su mejor momento, sostuvo: “No soy de los que cree que cuanto peor, mejor”

El expresidente Mauricio Macri llegó esta mañana a la sede del PRO para apoyar a sus candidatos y soltó algunas palabras sobre la situación económica del país. En la puerta de la sede ubicada en Balcarce al 400, a pocos metros de Casa Rosada, reconoció la distancia con La Libertad Avanza. “Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo”, contó sobre el presidente, Javier Milei.

Macri aseguró que “son momentos para ser prudentes”” y afirmó: “No soy de los que cree que cuanto peor, mejor”. Además, subrayó que su partido siempre está “a disposición para que este país encuentre el rumbo de crecimiento”.

El expresidente arribó a la sede partidaria del PRO minutos antes de las 10. Participaron del encuentro los candidatos amarillos Fernando de Andreis, Antonela Giampieri y Ezequiel Sabor (CABA); Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro).

De manera virtual también se sumaron Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); Ana Clara Romero (Chubut) de manera virtual.

Macri y su relación distante con Javier Milei

Después de varias semanas de perfil muy bajo, Macri volvió a salir en escena y organizó una cumbre con los postulantes de su fuerza en todo el país. Antes de que comenzara el encuentro habló con la prensa y se refirió la administración de Milei.Si bien no expresó críticas hacia el Gobierno, tampoco mostró un tenor muy elogioso.

Macri admitió que el gobierno atraviesa un “desafío cambiario”. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, ponderó, y agregó: “Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”.

Además, el fundador del PRO destacó que Scott Bessent, el funcionario de Donald Trump, hiciera pública la voluntad apoyar a la administración libertaria “El apoyo que ha dado el gobierno americano a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido impresionante y ha aportado una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”, concluyó.

El encuentro con los candidatos se extendió alrededor de dos horas. En el grupo hubo dirigentes que en sus distritos comparten listas con La Libertad Avaza, como los casos de Santilli, De Andreis, Ritondo o Finocchiaro, y otros que apostaron por una estrategia opuesta y compiten con el espacio libertario.

Facundo Pérez Carletti fue el encargado de coordinar el encuentro en el que los referentes de cada provincia presentaron un informe sobre su situación y las expectativas que tienen de cara a la votación de octubre.

Es un encuentro reservado a candidatos, entonces no habrá cruces de Macri conla diputada nacional Silvia Lospennato, quien un duro cruce en el Congreso con el jefe de bloque de PRO por sus votos en contra de los vetos de Milei. Tampoco estará María Eugenia Vidal, quien manifestó su disidencia con la alianza con LLA..

Macri volvió a aparecar después de una semana muy difícil para Milei, aliado de PRO en dos distritos centrales como CABA y la provincia de Buenos Aires. El Gobierno ahora está buscando oxígeno con el viaje a EE.UU, para conseguir dólares.

Fuente: Perfil