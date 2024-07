Macri manda a sus diputados a cooptar libertarios desencantados

Reaparece esta semana con apoyos y críticas a Javier Milei. La voz de Cristian Ritondo para atraer expulsados. Con quiénes negocian.

Cristian Ritondo ya habló con Oscar Zago para armar un interbloque en la Cámara de Diputados. El jefe de la bancada PRO tiene el visto bueno de Mauricio Macri. Zago, del otro lado, es un libertario que en realidad surgió del partido amarillo. Y desde que Karina Milei lo mandó al exiio de las fuerzas del Cielo, comenzó a explorar un acuerdo para llevar con él libertarios desencantados con la forma de hacer política que manejan “el Jefe” y el titular de la Cámara, Martín Menem.

El acuerdo, según pudo saber PERFIL, está avanzado y cuando termine el receso legislativo, la primera semana de agosto, la negociación llegará a la práctica. La consecuencia, más allá del número que tenga el interbloque será inmediata, ya que los libertarios podrían perder comisiones clave por este movimiento que se filtró hace un mes.

“Venimos hablando hace tiempo. Uno ve como van cayendo figuritas del álbum porque Karina hace lo que quiere. Bueno, todo eso tiene un día después. Estamos trabajando ese día. La verticalidad y el fanatismo no dura mucho tiempo en el Congreso”, advirtió un hombre del PRO que está al tanto de las negociaciones.

Del lado de Macri creen que es un paso clave para tener con qué negociar a la hora de armar una alianza para el 2025. Ese camino parece casi confirmado, pero el expresidente busca herramientas de presión frente a un Milei que parece no prestarle atención a sus movimientos. Del lado libertario, los que se quedan, critican esa salida de compañeros: “Se van a ir a hacer ruido innecesario. El 2025 es Milei sí o Milei no. Esto no va a tener un buen resultado. Cuando quieran volver, será tarde”.

Pero los que se van consideran que “no hubo más remedio que esto. Acá te ponés debajo de Karina y Martín o estás afuera. Y no es así. Uno acepta que es un oficialismo, pero hay que entender que se necesitan disidencias en reuniones del espacio. Pero no les importa. Creen que todas las votaciones serán como la Ley de Bases”.

Inclusive hay quienes aventuran que ese primer paso de interbloque podría sumar radicales cercanos al Presidente para ir por la primera minoría contra Unión por la Patria. “Si Milei se lleva alguno de los que responden a gobernadores del norte y nosotros sumamos UCR y algún provincial, la cosa puede cambiar muy fuerte para 2025”.

Por Ramón Indart-Perfil