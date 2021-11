Macri le pidió disculpas a C5N por tirarle el micrófono: “Fue un reflejo”

El ex presidente se disculpó por haber atacado el móvil de C5N. El canal presentó un denuncia penal y el oficialismo un repudio en el Congreso.

Mauricio Macri se disculpó por haberle tirado el micrófono a un cronista C5N durante su visita al juzgado de Dolores y lo adjudicó a “un reflejo” que tuvo cuando los periodistas se le arrimaron.

Pero no evitó una catarata de reproches de las asociaciones de prensa, un proyecto de repudio del Frente de Todos en Diputados que podría llegar al recinto y una denuncia penal del canal C5N por la agresión a su cronista.

“Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua”, fue la defensa del ex presidente en su cuenta de twitter, que no fue bien recibida por los agredidos.

“Lo que no pudo hacer con jueces y periodistas cómplices ahora lo quiere hacer por mano propia. Todo mi repudio al ataque de @mauriciomacri contra los trabajadores de @C5N y la libertad de expresión”, posteó Cristóbal López, el dueño de la empresa.

“Está clara la imagen de cómo Macri agarra el micrófono y lo tira al agua. No tiene justificación lo que hizo, en ningún momento lo tocamos ni lo agredimos como para que él pueda justificarse, en C5N no trabajamos así, Sólo queríamos saber si iba a declarar o no y él pasa, ve el micrófono de C5N lo agarra y lo tira”, dijo Munafó, uno de los cronistas que estaba en el lugar cubriendo la llegada de Macri a Dolores.

Fopea y Adepa emitieron escuetos comunicados de solidaridad con los cronistas agredidos, mientras que los diputados del Frente de Todos publicaron tuit de repudio y presentaron un proyecto de declaración para que se trate en el recinto.

La iniciativa fue anunciada por Paula Penacca, cercana a Máximo Kirchner y secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos, y como se trata de un proyecto de resolución podría tratarse en una sesión sin pasar por las comisiones.

La de Libertad de Expresión la preside Waldo Wolff, del PRO y cercano a Patricia Bullrich, por lo que bien podría cajonear el proyecto o ponerlo en tratamiento con otros que cuestionen al Gobierno.