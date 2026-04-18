Macri le marcó la cancha a Milei en Chaco: “No hay que callarse, el cambio no está blindado

El ex presidente relanzó el PRO en el NEA y fijó postura ante el gobierno libertario: mantuvo el apoyo al rumbo, pero con críticas. Apuntó contra el silencio y advirtió sobre el riesgo del populismo.

El ex presidente Mauricio Macri encabezó en Resistencia el relanzamiento del PRO en el Nordeste y dejó definiciones políticas con fuerte contenido estratégico: acompañamiento al rumbo del Gobierno nacional, pero con una postura activa y sin silencios.

Ante dirigentes y militantes reunidos en el Hotel Gala & Convenciones, el líder del PRO fue directo: “No hay que callarse”, sostuvo, y planteó como eje central la necesidad de “blindar el cambio” para evitar retrocesos.

“El cambio no está blindado”

Durante su discurso, Macri advirtió sobre la fragilidad del proceso político actual. “El cambio no está blindado. El gran desafío es si la idea de cambio tiene una fortaleza suficiente como para que el populismo no la vuelva a destruir”, afirmó.

En esa línea, remarcó que “la única manera de que el cambio no retroceda es que avance”, y convocó a la militancia a asumir un rol activo en la consolidación del proyecto.

El ex mandatario también puso el foco en la reconstrucción del espacio: “Nos tenemos que preparar”, insistió, y detalló que eso implica armar equipos en cada localidad, convocar nuevos dirigentes y estudiar los problemas reales de cada provincia.

Además, cuestionó una práctica histórica de la política argentina: “Otro mal que atenta contra nuestro futuro hace varias décadas es la improvisación”.

Apoyo al Gobierno, pero con voz propia

Macri dejó en claro que el PRO no se ubicará como una oposición tradicional frente a la gestión de Javier Milei, aunque sí marcará diferencias dentro del mismo proceso.

“Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo porque es nuestro rumbo. Y además nosotros venimos a completarlo”, señaló.

Sin embargo, subrayó que esa posición no implica silencio: “La lealtad es al cambio que se prometió y eso nos obliga a reconocer lo que está bien y a señalar lo que está mal”.

En ese punto fue categórico: “Aquellos que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados. Lo traiciona”.

Advertencia sobre el populismo

El ex presidente también alertó sobre el escenario político si no se consolida el rumbo actual. “Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo para vendernos ese veneno”, afirmó.

Y agregó: “No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo. Vamos a decir y señalar las cosas que faltan”.

En otro tramo, llamó a dejar de lado las tensiones internas dentro del espacio: “Dejemos de lado las peleas internas, la pequeñez. Está en juego el futuro de este país”.

El PRO se reordena desde el interior

El acto en Resistencia marcó el inicio de una estrategia del PRO para recuperar protagonismo político desde el interior del país, con la mira puesta en el escenario electoral hacia 2027.

El encuentro fue la primera escala regional del relanzamiento y sirvió para impulsar el espacio “Próximo Paso”, con el que buscan fortalecer la estructura territorial y consolidar una nueva etapa del partido.

“Nosotros no somos un paso atrás, somos el próximo paso”, cerró Macri.

Estuvieron presentes en el evento Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Emanuel Bianchetti (diputados nacionales); Martín Goerling (senador); Darío Nieto (legislador porteño); Alex Campbell (senador bonaerense); Gustavo Arengo, Ezequiel Sabor, Ezequiel Jarvis, Humberto Schiavoni, Sofía Brambilla, Ricardo Buryaile, Carolina Barone, Jimena de la Torre y Mauro Vazón.

El discurso de Macri a la prensa en Resistencia, Chaco

El expresidente Mauricio Macri habló con la prensa de Chaco y repitió conceptos del discurso que acababa de dar a sus militantes. “Muchas gracias, por ayudarnos a difundir nuestras ideas y nuestra visión acerca del futuro. Somos gente que sigue creyendo en que la posibilidad de cambio está en nuestras manos y que Argentina tiene un enorme futuro por delante si consolidamos esas ideas que están en discusión, si se llevan a cabo, se implementan, nos abrimos al mundo, generamos más espacio para la actividad privada, desregulamos”, arrancó Macri.

Y añadió: “Un país tan grande como el nuestro sigue teniendo muchos problemas de falta de rutas, de puertos, de acueductos, como el caso de Chaco. Nosotros hicimos dos de ellos cuando gobernamos pero todavía había en carpeta varios más. Hay que seguir trabajando en esa idea de cómo desarrollar la Argentina federal. Quise transmitir un mensaje concreto de blindar el cambio como para que el populismo no vuelva a destruirlo. Esa posibilidad depende de nuevo de nosotros”.

Macri afirmó: “En el 2019 vimos como se retrocedió, destruyeron todas las reformas positivas que habíamos hecho en Argentina. El presidente Milei tuvo que empezar de cero de vuelta. Y también el hecho que hay que prepararse porque la improvisación hace mucho mal a la Argentina desde hace décadas. Acá todo el equipo del PRO va a prepararse, estudiar los distintos problemas de las distintas ciudades y provincias donde aspiramos a volver a gobernar”.

El expresidente pidió: “Por favor, no nos callemos porque aquellos que piensan que callarse es fortalecer el cambio yo pienso que no, es traicionarlo. Esa idea de cambio necesita que se diga lo que esta bien y se señale lo que falta, para que el populismo no ocupe ese vacío. Creo que estamos listos para lo que es el próximo paso, que no es un paso atrás, tiene como tarea primero consolidar los logros, segundo, construír lo que falta, porque también es claro que cuando uno tiene que hacer una casa nueva hay que tirar abajo instalaciones que están podridas. Si eso lo tira abajo y no construye la casa nueva, lo que tiene es un baldío”.

Macri remarcó: “Por eso le pedí a los equipos que se preparen, que estudien. Esa es la nueva idea que estamos empujando. Porque la gente espera que este cambio se traduzca en algo concreto. A veces el cambio llega más rápido a algunos lugares que a otros. Hoy el cambio está impulsado por la energía, por el campo, por la minería y el turismo, y hay provincias que no son fuertes en esos sectores y van rezagados. Hay que encontrar esos espacios para lograr que esa transición sea lo menos dura posible”.

Fuente: Perfil