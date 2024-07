Macri lanza el Operativo Despegue

Hablará ante mil invitados. Será la semana próxima en el territorio del primo Jorge. Foto con su tropa y un eslogan para Milei y Bullrich: no a la fusión.

Mauricio Macri prepara un megaacto para mil personas para el 1 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires que oficiará como su regreso oficial a la conducción del partido que fundó en 2003. Con los tres gobernadores del PRO en primera fila, el expresidente dará un discurso de cierre para empezar a marcarle la cancha en público a Javier Milei.

La cumbre amarilla, que en un principio iba a desarrollarse en Vicente López, cambió su locación al distrito en el que nació el PRO, como un símbolo para la carrera a 2025. Macri acordó con los gobernadores, más otras figuras del partido el martes por la tarde en sus oficinas de Olivos, que el encuentro se divida en tres paneles: uno de nuevos liderazgos, otro con los mandatarios provinciales y el final con la palabra del exmandatario.

El discurso de Mauricio Macri, la clave para el PRO

“Lo importante va a ser el discurso de cierre de Mauricio”, anticipó una figura del PRO que participó del conclave para organizar el evento. Quien colabora con el expresidente en el armado de su alocución es el titular de la Asamblea del PRO, el diputado Martín Yeza. Se espera que frente al micrófono haga públicas algunas cuestiones que viene repitiendo en privado.

El texto ya se sabe que se guardará bajo siete llaves para no spoilear su impacto político. Según pudo saber Letra P, Macri quiere que queden claros conceptos claves de su relación con la Casa Rosada, en general; y con Patricia Bullrich, en particular. Entre ellos: la necesidad del partido de recuperar “la identidad del PRO”, resistir la fusión con La Libertad Avanza (LLA) que promociona la ministra de Seguridad y la sospecha de que el oficialismo no quiere enfrentarse con el kirchnerismo.

También podría estar presente en el discurso de Macri una de las quejas que repite en privado: la supuesta falta de experiencia en la gestión que muestra LLA. En más de una ocasión, el exmandatario manifestó ante varios interlocutores su sorpresa por el desinterés de parte de los liberales por entender cómo se mueven los engranajes del Estado.

Podría, además, haber un espacio para la autocrítica por no haber llegado al poder el año pasado. Yeza, recientemente en una entrevista al canal de noticias TN, resumió el pensamiento macrista: “En Juntos por el Cambio no estábamos juntos y no era claro el cambio que representaba”.

La foto con los gobernadores del PRO

Macri tendrá su foto de familia en el PRO junto a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA), más la diputada María Eugenia Vidal y sus pares de la cámara baja Diego Santilli y Cristian Ritondo. También se espera la presencia del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez.

Serán invitados también el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y, para evitar suspicacias, la misma Bullrich. El exalcalde no tendría problema en aceptar el convite, según pudo saber este medio. La asistencia de la funcionaria mileísta es menos probable.

Al evento asistirán figuras nacionales, provinciales y locales del PRO ya que el objetivo del titular partidario es mostrar que el partido está alineado detrás suyo, luego de su victoria en la asamblea sobre Bullrich. El expresidente se escuda como argumento en la incompatibilidad de la ministra, que no podía tener un cargo en un partido mientras sea funcionaria de un gobierno de otro espacio político.

Por Gonzalo Prado-LP