Macri justificó el envío de armas a Bolivia en pleno Golpe de Estado

El expresidente Mauricio Macri justificó el envío de armas a Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019 y sostuvo que “todo se trata de una operación” del Gobierno de Alberto Fernández.

Según el exmandatario, el actual gobierno “está armando una denuncia para desviar la atención de lo que está pasando en el país”. En declaraciones a Radio Mitre, Macri sentenció: “Desmiento categóricamente y lamento que el gobierno arme esto”.

Esta semana Macri, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y una decena de exfuncionarios de Cambiemos fueron denunciados por el gobierno argentino por el contrabando agravado de armas a Bolivia.

Durante la entrevista, el fundador del PRO aseguró que las acusaciones del gobierno son “muy poco serias”. “Lo que pasó es que viajó un escuadrón a proteger una embajada y punto. Todo es un cuento y una operación, es una mezcla de malicia y alucinaciones”.

En este sentido, afirmó que “todas las denuncias que impulsa el kirchnerismo” contra él y exfuncionarios de su gobierno “son alucinaciones”.

Además, el expresidente indicó que “si el embajador nuestro dice que jamás vio esa carta – de la Fuerza Aérea de Bolivia que agradecía a la Argentina- y en Cancillería dicen que no estaba, ¿por qué vamos a creer que eso es verdad y por qué esos pertrechos que debían estar en la embajada estaban en un galpón?”.

Por otra parte, el dirigente opositor defendió el rol de las fuerzas de seguridad, resaltando que “otra vez se meten con los gendarmes”. “Me hace acordar cuando me pedían que dé de baja a los oficiales en el caso de Santiago Maldonado. Todo el kirchnerismo quería eso y por supuesto no lo hicimos porque no había pruebas. A las fuerzas las necesitamos más que nunca”, insistió.

“Son denuncias que buscan generar una persecución, un acoso a funcionarios de mi gobierno, a mi persona y a mi familia, pensando que así van a ocultar los problemas que han tenido por la mala administración de la pandemia”, finalizó Macri.

Fuente: EPD

