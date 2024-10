Macri: “Milei le cedió casi el manejo absoluto del Gobierno a Santiago Caputo”

El líder del partido “amarillo” destacó el rumbo económico, pero aclaró que pondrán límites cuando consideren que hay decisiones desacertadas. No descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a 2025.

El expresidente Mauricio Macri analizó la posición del PRO ante la gestión del presidente Javier Milei yaseguró que el mandatario “le cedió casi el manejo absoluto del Gobierno a Santiago Caputo”, una afirmación que pone de relieve la influencia del asesor presidencial en la administración actual.

En una entrevista con El Doce, Macri interpretó la reciente designación de María Tettamanti al frente de la secretaria de Energía de la Nación como un “primer gesto de confianza de La Libertad Avanza” y aseguró que el PRO “puede agregar valor” a la gestión.

En este contexto, el ex jefe de Estado reveló que tuvo un encuentro reciente con Santiago Caputo, en el cual discutieron una posible integración con el oficialismo. “Hubo una reunión más constructiva que las anteriores”, comentó.

El exmandatario también reflexionó sobre el rol que debe desempeñar su partido en este nuevo escenario político. “Primero, lo que me pasa es que no soy por naturaleza opositor, ni tampoco lo es el PRO. Me siento un constructor frente a ideas con las que estoy de acuerdo y frente a un rumbo de cambio que había emprendido entre 2015 y 2019 sin mandato. Hoy, que estas ideas estén en la cancha y con un mandato de la gente como nunca antes es fundamental para ayudar a hacer lo correcto”, destacó.

Macri, además, se mostró optimista con respecto a la política económica de Milei y dijo que se siente “muy contento” con la dirección que ha tomado la economía bajo la guía del ministro Luis Caputo.

“Lograron salir de una hiperinflación a la que estábamos condenados. Lo que había hecho ese ejército de demolición de Massa, (Alberto) Fernández y (Cristina) Kirchner en la economía argentina nos condenaba a una disolución social”, subrayó.

“Toto ha hecho esta labor no solo porque entiende el mercado, sino porque él ya había estado antes. Estar o no estar es enorme porque tenés un Estado totalmente tomado por el kirchnerismo que te boicotea y te traba”, agregó.

De cara a un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza para las elecciones de 2025, Macri admitió que “si se genera confianza y respeto, es posible que eso termine en que hagamos frentes en distintas provincias, de distintas maneras”. En este sentido, destacó la importancia de los diputados del PRO que defendieron la Ley Bases y apoyaron los vetos que han tenido un costo político.

Al analizar el escenario político actual, Macri hizo referencia a la dinámica del peronismo. “El peronismo siempre ha sido un lugar de atracción. Te dan poder, tenés posibilidades de acceder a cajas, y siempre hay gente oportunista que quiere irse con el que está en el poder”, explicó. Sin embargo, afirmó que “hoy el 90% del PRO está en el mismo lugar, no se fue”.

En el mismo tono, defendió a los legisladores nacionales del PRO que votaron junto al oficialismo para rechazar las leyes de reforma jubilatoria y de financiamiento universitario. “Un presupuesto equilibrado no se toca”, enfatizó Macri.

Respecto al papel de la UCR en este contexto, Macri señaló que el radicalismo está nuevamente dividido entre dos corrientes: “Hay radicales con ideas modernas, liberales y proempresa, y otros que adhieren a ideas populistas”. Esta división, según él, complica la posibilidad de un frente unido.

Macri insistió en que el PRO actuará “poniendo límites” en las cuestiones que considere desacertadas, pero apoyará al Presidente “con generosidad”. “Si eso significa que el presidente seguirá cuatro años más… es nuestro país, significará que estamos bien y que estamos progresando”, reflexionó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con un modelo que favorezca al sector privado y promueva la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. “La política tiene que estar al servicio de dar lugar al sector privado y producir infraestructura para que la gente pueda viajar, conectarse y comerciar. Eso es lo que está logrando Milei”, cerró.