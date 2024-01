Macri intenta retomar el control del PRO y sacar a Patricia Bullrich

Esta semana podría llegar un apoyo de los presidentes del interior tras la reunión del lunes.

Mauricio Macri convocó a un Zoom con los presidentes del PROy busca desplaz ar a Patricia del partido. El ex presidente es quien tiene mayor consenso para quedar al frente del partido.

“Hace unos años todo el PRO estaba detrás de Mauricio, hoy algunos no apoyan, pero la mayoría sí”, explicó a LPO un dirigente muy cercano a Macri. Para correr a Patricia, dirigentes vinculados al ex presidente organizaron un zoom con los titulares del PRO del interior.

Bullrich desafió al ex presidente y se sumó al gobierno de Milei sin consultarlo. Macri lo tomó como una afrenta y ahora busca recuperar centralidad política a través del liderazgo del partido.

“Él ya fue presidente, jefe de gobierno, no es que se muere por el PRO. Pero cuando escucha que Patricia quiere seguir como presidenta, le dan más ganas”, dijeron en el partido amarillo.

Humberto Schiavoni, Fernando De Andreis y Darío Nieto son quienes trabajan por la candidatura de Macri y no tienen dudas de que ganaría una interna contra cualquier candidato que tenga enfrente.

Bullrich tiene la impresión contraria. Considera que Macri está en un momento de debilidad después de ser ninguneado por Milei y por eso piensa que puede terminar liderando el PRO. Como contó LPO, la ministra sondeó a Larreta para sumarse a la ofensiva contra su ex jefe político. “Macri me usó a mí para matarte y después usó a Milei para matarme a mi ¿Por qué seguimos sometidos?”, le dijo a Larreta. El ex jefe de Gobierno no se la jugó y pidió tiempo.

“A Horacio no le conviene meterse en esa pelea porque lo desperfila. Mauricio va a querer que el PRO sea un oficialismo bis. Eso le serviría a Horacio para diferenciarse”, explicaron en el PRO. De hecho, Larreta ya le dio libertad de acción a los dirigentes más cercanos.

Si bien un “tercero neutral” podría evitar la interna, en el macrismo no quieren volver a tropezar. “Se suponía que Patricia le respondía a Macri y después lo desafió. Salvo que sea alguien de extrema confianza, el que llegue ahí va a tener juego propio”, explicaron cerca del ex mandatario.

La gran incógnita es si hay o no interna. Más allá de las probabilidades de triunfo, cerca del ex presidente calculan que en la elección no participarían más de 20 mil personas en todo el país, algo que dejaría debilitado al PRO. Por eso la prioridad es consensuar una lista única antes del 19 de marzo, fecha del cierre de listas.

Varios de los presidentes del interior ofrecieron su apoyo, pero a cambio pidieron algunas condiciones. Una de ellas es quedarse con una de las vicepresidencias del partido, hoy en manos de Federico Angelini y Laura Rodríguez Machado. Ambos son del interior, pero fueron designados a dedo.