Macri enfureció por el éxodo de diputados del PRO

Desde la Fundación Libertad tomaron distancia del salto de Alejandro Bongiovanni: “fue a título personal”, dijeron a LPO fuentes de la institución.

El pase de dos diputados de Santa Fe cercanos a Patricia Bullrich sacó de quicio a Mauricio Macri, contaron fuentes del PRO al tanto del humor del ex presidente. Luego de la empresaria Verónica Razzini, que ya había tomado distancia del PRO, desembarcó en el bloque de la Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni.

El diputado es un referente de la Fundación Libertad y primo de Gerardo Bongiovanni, su presidente. El think tank conservador siempre estuvo vinculado al macrismo y según dijeron fuentes al tanto de las conversaciones, Gerardo intentó convencer a Alejandro para que continúe en el bloque de Ritondo pero los esfuerzos fueron en vano.

“Con Milei tenemos buena relación, apoyamos la mayoría de las medidas, sobre todo en lo económico y compartimos muchos referentes intelectuales como Venegas Lynch”, dijo un integrante del directorio de la institución que habló con LPO.

La sede de la Fundación Libertad en Rosario recibió a varios funcionarios libertarios, Milei participó de la cena anual y Bongiovanni organizó charlas en España con Sturzenegger como principal orador, entre otros eventos.

Lo cierto es que, a pesar de la buena sintonía, la Fundación, al igual que Macri, quedó en una posición incómoda apoyando casi todas las medidas, pero sin lugar en el proyecto libertario. De hecho, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, la institución de Bongiovanni colaboró en el pliego para licitar la Hidrovía, una de las obsesiones del ex presidente.

Como sea, Alejandro Bongiovanni dejó el bloque del PRO y se enroló en el de La Libertad Avanza en una diáspora que pone al partido que fundó Macri en una crisis profunda. Desde el entorno del diputado aclararon a LPO que formó parte de los equipos de López Murphy y luego fue candidato del PRO por propuesta de Patricia Bullrich.

“Cuadno se fue Pato y todos los bullrichistas, Alejandro quedó como en falsa escuadra siendo que su principal identidad es la de liberal y por eso decidió pasarse al bloque de La Libertad Avanza”, explicaron en su despacho.

Además, señalaron que la decisión fue a título personal y que no incumbe a la Fundación Libertad “donde convergen varias miradas, desde más libertarios, del PRO y gente que no tiene una identificación partidaria”, dijeron.



Por Fabricio Navone-LPO