Macri: “El PRO nació para transformar, no para mirar desde la tribuna”

El ex presidente Mauricio Macri marcó la posición del PRO frente al gobierno de Javier Milei al señalar que, si bien existen diferencias, el espacio no buscará debilitar al oficialismo ni facilitar un eventual regreso del populismo. En ese sentido, sostuvo que el partido “no nació sólo para ganar una elección”.

Durante un encuentro partidario, Macri destacó además la presencia de dirigentes vinculados a su gestión dentro del actual gabinete nacional: “No nos robaron a la gente, para nosotros es un orgullo que estén ahí“, afirmó, en alusión a funcionarios que se formaron o trabajaron durante su gobierno.

“Somos el próximo paso”, aseguró Mauricio Macri

“Aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor, mejor que ellos, haciendo que el país crezca, que los argentinos crezcan junto con el país. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer: gestión, trabajo, ideas, futuro, una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer. Y no somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró”,

El líder del PRO planteó la necesidad de consolidar cambios estructurales a largo plazo. “Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas y requiere infraestructura y un Estado que funcione“, sostuvo. Y agregó que el objetivo es que las familias no solo aspiren a mejorar, sino que tengan previsibilidad para dejar atrás el deterioro económico.

En esa línea, consideró que el respaldo electoral a Milei en 2023 respondió principalmente al rechazo al kirchnerismo: “la mayoría de los argentinos votó a Milei porque querían sacar al populismo“, indicó, y recordó que desde el PRO acompañaron esa decisión.

“El PRO nació para transformar, no para mirar desde la tribuna”

El plenario reunió a referentes clave del espacio, entre ellos los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, además del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Este último sostuvo que el país atraviesa “un momento bisagra” y reafirmó el rol del partido: “El PRO nació para transformar, no para mirar la realidad desde la tribuna“.

Jorge Macri también remarcó la experiencia de gestión del espacio: “Sin el PRO no existiría la Ciudad que hoy empuja al país y marca el rumbo“, afirmó, al defender el modelo aplicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal proyectó el futuro del partido y aseguró que en 2027 “van a volver a ser protagonistas“. Además, llamó a aggiornar la agenda política: “Apoyar lo que está bien, dejar de discutir lo viejo y plantear el futuro“.

Finalmente, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, subrayó el rol del espacio en el Congreso al afirmar que “ninguna reforma” impulsada por el Gobierno “podría haber sido posible sin la ayuda del PRO“, pese a los matices internos sobre la relación con La Libertad Avanza.

Fuente: IP