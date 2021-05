Macri denunció “persecución” del Gobierno contra su familia y exfuncionarios

Tras el “exilio” a Uruguay de “Pepín” Rodríguez Simón, el expresidente dijo que esa causa la “inventaron” Cristóbal López y Fabián De Sousa. Críticas a Alberto Fernández

Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis exfuncionarios; particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López y Fabián De Sousa en la que acusa a exfuncionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente”, denunció el expresidente Mauricio Macri.

El exmandatario se refirió así a una campaña en su contra, impulsada desde el oficialismo. “Mi familia es la que más ha sufrido esa persecución, con el tema Correo Argentino y una cantidad de cosas“, protestó Mauricio Macri durante una entrevista que brindó este miércoles 19 de mayo a La Voz del Interior en el marco de la presentación de su libro Primer Tiempo en Córdoba.

El exjefe de Estado se refirió, en esa línea, al pedido de asilo político en Uruguay de su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón: “Me lo informó, me sorprendió y no estoy de acuerdo pero lo entiendo”, contestó Mauricio Macri.

Acto seguido, al ser consultado sobre si su exfuncionario tenía miedo de ir a la cárcel, el líder opositor respondió: “Cuando escucho a la señora (Estela) De Carlotto decir que tengo que ir preso, me compadezco de que ella diga esas cosas”.

“Yo confío que al final del camino, al margen de que hay jueces que oscilan, se encuentra siempre una solución a favor de la justicia“, sostuvo Macri.

Y agregó: “Rodríguez Simón es un abogado que vio en C5N decir que iba a ir preso en cuanto pisara Argentina; bueno, él se dio cuenta que corría riesgo en serio y decidió acogerse a ese figura. La realidad es que la persecución existe”.

Macri estuvo este miércoles en Córdoba donde presentó su libro “Primer tiempo”, y en ese marco consideró que en realidad es él y no la vicepresidenta Cristina Kirchner una “víctima” del lawfare.

Alberto Fernández y el conflicto por la exportación de carne

Mauricio Macri fue consultado en Córdoba sobre cómo lo ve políticamente al presidente Alberto Fernández: “Lamentablemente, no tiene autoridad”, expresó el exjefe de Estado y añadió: “Ya casi no quedan argentinos que piensen que no tiene autoridad. Todos los días es un discurso distinto”.

A su vez, el referente de Juntos por el Cambio calificó a la gestión del Frente de Todos como “un ejército de demolición”, al referirse a cuestiones comerciales como la industria aeronáutica y el mercado de carnes.

“Este gobierno es lo más parecido a un ejército de demolición. En Córdoba lo pueden ver con lo que pasó con el HUB aéreo, que conectaba a Córdoba con todo el país y al país a partir de Córdoba sin tener que ir a Capital Federal. La pandemia fue una excusa para terminar con las otras aerolíneas y darle otra vez el monopolio a Aerolíneas Argentinas y darle a los sindicados todo el poder para que hagan lo que quieran. Fíjense lo que pasa ahora con la carne”, manifestó Macri.

Sobre la medida recientemente adoptada de la suspensión de exportación de carnes, el exmandatario expresó que “costó mucho tiempo recomponer el stock ganadero” durante su gestión, en la que explicó que abrieron mercados como el chino. “Lo que se logra con la prohibición de exportar es que el productor que tiene 20 vacas las mande a liquidar. Ese día baja el precio, pero en el corto plazo esa vaca no está más y no estará el ternero y entonces el precio subirá”, explicó.

“Vamos a tener pérdida de empleo y pérdida de divisas. Todo esto ya lo hicieron y ahora lo vuelven a repetir. Esto es lo grave. Han vuelto con más decisión de destruir lo que estaba funcionando en la Argentina”, completó.

Por último, al ser consultado por recibir la vacuna durante un viaje a Estados Unidos, Macri manifestó que no entiende que lo cuestionen por eso “en un país en el que no hay vacunas”. En ese sentido, consideró esa decisión como “un gesto” hacia los argentinos: “Liberé mi vacuna a un argentino pagando la mía en Miami”, completó el exmandatario.