Macri cuestionó al Gobierno por el freno de las obras públicas y le reclamó a Milei que se reúna con Kicillof por Bahía Blanca

El líder del PRO consideró que “no hay más remedio” que el Presidente dialogue con el gobernador para avanzar con la reconstrucción de la ciudad bonaerense. (Foto: captura TN)

El líder del PRO, Mauricio Macri, cuestionó al Gobierno por el freno de la obra pública y le reclamó al presidente Javier Milei que se reúna con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para trabajar en la reconstrucción de Bahía Blanca, seriamente afectada por la catástrofe que generó el temporal.

Macri dijo: “Les mando un abrazo enorme a los bahienses. Vimos lo que pasó. Cuando escucho a veces ‘El cambio climático es un invento’, digo: ‘señores, cuidado’. Espero que el trabajo en conjunto del municipio primero, la Provincia después, y con ayuda de Nación, empiece la reconstrucción de Bahía Blanca, que va a ser lenta”.

El expresidente dijo en declaraciones a la prensa en la megamuestra del campo Expoagro, en San Nicolás: “Este problema del cambio climático vino para quedarse. Hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país”.

Macri destacó: “Hay que poner en marcha esas obras, que las tiene que hacer el Estado. Está en riesgo la vida diaria de la gente, hay que ponerse a trabajar en serio en todo el país. La mayoría de los planes están hechos, los estudios están hechos”.

El expresidente explicó: “En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el famoso Maldonado había sido diseñado 30 años antes. Hay que hacer estas obras, aunque no se vean porque están bajo tierra. A los políticos no le gusta hacer obras que después no se ven”.

Fuertes reclamos de Macri a Milei para que se reúna con Kicillof por la reconstrucción de Bahía Blanca

Macri además le reclamó al Presidente que se reúna con el gobernador bonaerense, por la reconstrucción de Bahía Blanca: “Creo que no hay más remedio, por más que lo entienda a Milei, que sentarse con Kicillof sea algo no muy agradable. Pero no hay más remedio, Kicillof es el gobernador hoy”.

Fuerte respuesta del Gobierno a Mauricio Macri tras las críticas a Javier Milei por la obra pública

El Gobierno le contestó al líder del PRO luego de los cuestionamientos al Presidente por el freno de la obra pública. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las críticas del expresidente, que reclamó “un plan de obras hidráulicas en todo el país”, por los graves daños en Bahía Blanca por las inundaciones.

Francos planteó en declaraciones a Radio Mitre: “No sé qué es lo que piensa Macri o cuáles son las obras públicas a las que se está refiriendo. Lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros asumimos el gobierno el país estaba destrozado económica y financieramente”.

El jefe de Gabinete dijo que “en esa situación no se puede hablar de obra pública, porque como dijo el Presidente el día uno, no hay plata, la verdad es que no había plata, con la reconstrucción del país veremos cuáles son los mecanismos para hacer las obras”.

Fuente: TN