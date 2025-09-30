Macri confirmó que se reunió con Milei y se defiende: “No soy un arrastrado”

El expresidente se defiende y trata de evitar el fin del PRO

Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei después de un año sin hablarse y el presidente no descartó sumar a dirigentes del PRO al gabinete.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, escribió Macri en X.

Poco antes, Milei dijo que había retomado el contacto con el presidente del PRO pero no habló de un encuentro cara a cara. “Le escribí y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas, dos declaraciones fueron muy generosas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo. Así es que estamos trabajando en recomponer el diálogo”, contó en A24

“La realidad es que nosotros nos llevamos muy bien, es cierto que, durante casi un año, no estuvimos hablando, pero bueno, no es algo que no se pueda recomponer. De hecho, estuvo en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Así que estamos avanzando”, agregó.

Esa última frase dejó la puerta abierta a la posibilidad de un acuerdo mayor, como el que LPO reveló el fin de semana. De hecho, Milei no descartó sumar al gabinete a dirigentes del PRO cuando lo consultaron sobre los cambios que habrá después de las elecciones a partir de la salida de Bullrich y Petri. “Bueno, digo, del PRO hay funcionarios que estuvieron en el PRO, digamos. Es más, de dónde venía Patricia”, respondió algo nervioso.

LPO reveló el domingo que Macri quiere que Milei nombre al ex senador Federico Pinedo como canciller y le dé otros cargos a sus laderos de mayor confianza, como Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, entre otros.

Las versiones de un pacto del gobierno con Macri después de las elecciones del 26 de octubre tomaron vuelo luego que Guillermo Francos le pidiera posar juntos en un encuentro reciente. El problema es que Macri no tiene demasiado para ofrecerle a la Casa Rosada en su urgencia más inmediata: mejorar su posición en el Senado y la Cámara de Diputados. “Va a tener muy pocos legisladores, ¿Cuál sería el sentido de cerrar con Macri?”, se preguntó un ex macrista.

Fuente: LPO