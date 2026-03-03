Macri activa al PRO en busca de un candidato para competir con Milei en 2027

El partido se congregará en Parque Norte el 19 de marzo, pero el exmandatario reaparecerá pasado mañana en Chubut; los nombres en danza para la carrera presidencial

Lejos del presidente Javier Milei, Mauricio Macri busca reorganizar a su tropa. El próximo 19 de marzo, el expresidente encabezará una cumbre nacional de Pro en Parque Norte para definir el rumbo del espacio y apuntalar su estructura con la mira en 2027, cuando espera contar con una fórmula presidencial propia.

Aunque aún no hay nombres formalmente anotados para esa batalla, algunas figuras ya empiezan a asomarse como promotores de un proyecto que deberá sortear el vacío que dejó la alianza con La Libertad Avanza (LLA); el encogimiento de la estructura, con decenas de dirigentes que saltaron al oficialismo; y la fallida línea sucesoria que estalló en 2023 con la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, hoy ambos alejados del espacio.

“Antes de hablar de piloto, estamos poniendo a punto la carrocería”, graficó una histórica dirigente de Pro a LA NACION. Tras su encumbramiento como secretario general del sello amarillo, Fernando De Andreis –muy cercano a Macri– empezó a hacerse cargo de esa tarea. Por estos días, termina de moldear la agenda del encuentro nacional, pero también el itinerario que seguirá el expresidente en la gira federal que inaugurará esta semana en el Foro PescAR de Puerto Madryn.

Es que el titular de Pro tiene previsto visitar a dirigentes provinciales y municipales de su espacio para apuntalar el armado y blindar su presencia territorial fuera de la ciudad de Buenos Aires, su tradicional bastión jaqueado por la presión de LLA a Jorge Macri. “Vamos a trabajar para que en nuestros distritos haya reelección y haya un candidato presidencial con un plan de gobierno”, explicó una fuente parlamentaria. Es ese último objetivo el que supone el mayor desafío.

En la previa de la cumbre del 19 de marzo se respira inquietud e incertidumbre. “Va a ser una especie de patada inicial: ‘Arranquemos el año y nos vamos acomodando’”, comentó un dirigente de Pro a LA NACION.

“También es para recuperar cierta ambición de disputa electoral. Si solo elaborás políticas públicas para que las aplique otro, sos un think tank. Mauricio está con la cabeza en que aparezca alguien, de mínima para sentarse en una mesa de negociación. [La cumbre será para] que aparezca alguno, que levante la mano”, agregó.

En algunos sectores de Pro esperan que el expresidente se anote para una tercera carrera por la Casa Rosada. En las últimas semanas, tras su tradicional receso en Villa La Angostura, Macri empezó a levantar el perfil.

En la cúpula de Pro confirman que la intención es presentar postulantes en todas las categorías -desde presidente hasta gobernador-. No descartan ninguna opción y repiten que podrían convocar a un outsider.

“No creo que estemos fusionados con La Libertad Avanza. Somos un partido distinto, que viene acompañando al Gobierno con mucha responsabilidad”, remarcó hoy Guillermo Dietrich, exministro de Transporte y estrecho colaborador de Macri, en diálogo con El Cronista Stream.

Un hombre de su extrema confianza desechó la chance de que Macri se postule como aspirante a presidente en 2027: “No se está evaluando que sea candidato. No lo veo como una posibilidad real”. Diversas fuentes consultadas en Pro se expresaron en la misma línea al afirmar que el expresidente no se muestra con ganas de encarar ese desafío.

No obstante, el líder de Pro continúa funcionando como un actor de veto al interior del espacio. Se trata de una suerte de posmacrismo tutelado por el propio Macri.

La intención es que a la cumbre en Parque Norte asistan todos los dirigentes de Pro del país, incluidos los tres gobernadores del espacio: Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), quien podría oficiar como orador previo al discurso del expresidente; Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que mantiene una importante sintonía con el gobierno libertario; e Ignacio Torres (Chubut), quien se muestra más oscilante en su relación con LLA y apuesta a un esquema frentista.

La reunión estaba inicialmente prevista para el 10 de marzo. Uno de los motivos de la postergación hasta el 19 fue que algunos dirigentes, entre ellos Frigerio, no hubieran podido asistir dado que es el día que comienza la Expoagro en San Nicolás.

En tanto, Torres confirmó a LA NACION que participará de la cumbre. Su entorno sumó, además, que se encontrará con Macri en su visita a la ciudad chubutense de Puerto Madryn, prevista para el 5 de marzo.

Ayer, Torres cuestionó el tono del discurso de Milei durante la Asamblea Legislativa. “Damos comienzo a las sesiones ordinarias, esperemos que no sean tan ordinarias como las que vimos ayer”, aseguró al abrir el año legislativo en Chubut.

La jefa del bloque de Provincias Unidas en la Cámara baja, Gisela Scaglia, también aseguró su presencia ante la consulta de LA NACION. La diputada pertenece a Pro, aunque el partido evaluó expulsarla cuando se conoció que presidiría la bancada.

Fuentes de Provincias Unidas comentaron que se baraja la posibilidad de armar una coalición electoral con Pro para 2027. De momento, la semana pasada se constituyó el interbloque Impulso País en el Senado, que incluye a los tres legisladores amarillos, los dos de Provincias Unidas y Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut –aliada de Torres–, además de Beatriz Ávila, de Independencia (Tucumán).

La presencia del ministro de Interior, Diego Santilli, que continúa afiliado a Pro, no está confirmada. Antes de que se modificara la fecha de la cumbre, la Expoagro fue uno de los motivos que esgrimieron en su entorno para justificar su futura ausencia. También alegaron que esa semana estará trabajando en la gestión del Gobierno dado que varios funcionarios viajarán a la “Argentina Week” en Nueva York. LA NACION volvió a consultar a la fuente luego del cambio, pero no ofreció respuesta.

Los candidatos en danza

Descartada una eventual candidatura de Macri, dirigentes amarillos apuntan a tres nombres propios: el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el diputado nacional y exintendente de Pinamar Martín Yeza. Distintas fuentes sugirieron que tienen voluntad de disputar la presidencia.

Se trata de dirigentes que tienen en común la experiencia en gestión –en distintos niveles de gobierno– y la juventud. Torres y Vidal, además, pertenecen al ala moderada del partido y cuestionaron la alianza de Pro con LLA en las últimas elecciones. Yeza, en cambio, está identificado con la centroderecha que acompaña a la Casa Rosada en sus iniciativas legislativas.

Cerca del gobernador chubutense advirtieron que “Nacho nunca salió a decir [que será candidato], pero tampoco lo negó; le gustan los desafíos por la juventud que tiene”. Aseguraron que está enfocado en la gestión provincial, que su equipo no trabaja en una candidatura y que desde Pro aún no se lo plantearon. En paralelo deslizaron que, si no fuera él el candidato, preferiría un perfil con trayectoria en gestión.

El mandatario tiene una relación “excelente” con Macri. La situación con el partido se había tensado durante el armado electoral del año pasado. Torres impulsó la creación del sello Provincias Unidas y, además, apoyó la candidatura de Ricardo López Murphy por Potencia en la ciudad de Buenos Aires, histórico bastión de Pro.

Vidal es otra de las figuras que empieza a asomar como posible sucesora. El año pasado, la exgobernadora bonaerense se opuso a la alianza electoral con LLA y se refugió en la Fundación Pensar, el think tank de Pro que preside. Desde ese lugar, en los últimos meses, intensificó sus críticas al oficialismo, en especial en lo que refiere a institucionalidad y lucha contra la corrupción.

En paralelo, según pudo saber LA NACION algunos jóvenes comenzaron a organizarse en torno a su figura. Así, el año pasado nació la agrupación “tercer tiempo” que pretende formar cuadros técnicos e impulsar una renovación en el partido con dirigentes de segundas y terceras líneas. “Hay que hacerle las cosas más fáciles a Mauricio para que cuando diga ‘es esta persona’, nosotros estemos preparados”, aseguraron en la organización a LA NACION.

El miércoles pasado, la agrupación se reunió para empezar a organizar la estrategia para reposicionar a Pro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante ese encuentro, volvieron a surgir los nombres de Torres y Vidal como posibles candidatos para liderar esta nueva etapa de Pro.

Fuentes cercanas a la exdiputada nacional niegan, sin embargo, que haya una postulación en pie y aseguran que no ha habido conversaciones formales con Macri para avanzar en esa dirección.

Yeza, por su parte, fue intendente de Pinamar entre 2015 y 2023 y es un hombre cercano a Macri. Su entorno señaló que el actual diputado nacional tiene voluntad –aunque nadie se lo propuso todavía– y Yeza afirmó que no lo descarta, en diálogo con LA NACION.

Martín Yeza, María Eugenia Vidal, Ignacio TorresArchivo

Por Abigail Contreiras Martínez y Denise Chmois-La Nación