Luque se reunió con José González: “El comercio vive una profunda crisis y necesita incentivos urgentes para evitar más desempleo”

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, manifestó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector comercial en toda la provincia. “No hay ventas, no hay consumo, los alquileres y servicios están por las nubes, y cada vez más empleados pierden su trabajo por cierres o ajustes”, señaló.

Luque mantuvo un encuentro con el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro, José González, con quien analizó en detalle el panorama actual del sector. “Lo que vivimos es una realidad que duele y que es consecuencia directa de políticas económicas erradas, que profundizan la recesión y no contemplan a un sector clave para la economía local y provincial”, explicó el candidato.

Durante la reunión, de la que también participó el diputado provincial y presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Horacio Pais, coincidieron en la necesidad urgente de generar marcos legislativos que reactiven el consumo, protejan al pequeño y mediano comerciante, y brinden herramientas concretas para sostener los puestos de trabajo.

Además advirtió, “que las medidas no pueden ser solo anuncios de campaña. En Comodoro Rivadavia se perdieron 5 mil puestos laborales en el petróleo y eso va a continuar repercutiendo como una cascada en el comercio y en todos los sectores”.

“Desde el Congreso vamos a tener la responsabilidad de impulsar leyes que apunten a la recuperación del comercio y que eviten más cierres, más tristeza y más familias sin ingresos. Hay que volver a poner al trabajo y a la producción en el centro del debate político”, concluyó Luque.