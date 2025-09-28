Luque recibió el apoyo de clubes de Comodoro Rivadavia

En un gran encuentro desarrollado en el club Los Andes, el candidato a diputado nacional por Unidos Podemos recibió a más de 200 representantes de la Liga de los Barrios y Liga Norteña de Comodoro. El sector deportivo, al que tanto le dio durante su gestión como intendente, ratificó su acompañamiento para llevarlo al Congreso de la Nación.

“Gracias a cada una de las instituciones que se acercaron a acompañarnos. Me da mucha emoción ver cómo siguen creciendo los clubes, vine a Los Andes cuándo recién se estaban levantando las paredes y hoy son todos sueños ya cumplidos. Eran gestiones que los dirigentes pensaban que era imposible y trabajando juntos lo pudimos hacer realidad”, recordó Luque ante representantes de más de una veintena de clubes.

En el encuentro desarrollado en el sum del club Los Andes, ubicado en el barrio Malvinas Argentinas de la zona suroeste de Comodoro, estuvieron presentes el senador nacional, Carlos Linares, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y los concejales Marcos Panquilto, Mariela Aguilar y Maite Luque.

Allí, antes más de 200 personas, Luque explicó que “lo que me impulsó a presentarme como candidato a diputado es la necesidad de intentar frenar con esta locura en Argentina. Nada se puede hacer en soledad, nadie logra nada solo, pero el rol que ha tomado el Congreso de la Nación es fundamental para frenar a un presidente de la Nación que nos avergüenza la forma violenta que tiene de gobernar, atentando contra los que sectores más vulnerables”.

En ese sentido, Luque puntualizó que “los jubilados eligen comer o comprar medicamentos, eso es lo que está pasando hoy acá, en una ciudad que hace dos años era la segunda con menor desempleo de la Argentina. Ustedes deben tener un familiar o un amigo seguramente que lo echaron del petróleo, donde perdimos más de 5 mil puestos de trabajo en un año. El pasivo social que nos queda es enorme”.

Asimismo, valoró la relación con todas las instituciones deportivas de Comodoro por el rol preponderante que les dio en su gestión como intendente: “Ustedes nos conocen, saben todo lo que hicimos por la ciudad y sobre todo por el deporte. Hubo gente que nos criticó duramente mucho tiempo por invertir en deporte. ¿Saben la cantidad de gente de todas las edades que se volcó a hacer deporte gracias a esa inversión? No solo en los clubes, también en los paseos costeros, en los playones barriales, en las plazas. Con esas políticas sacamos a chicos de la calle”.

Linares: “Tenemos la oportunidad de tener a un gran representante en el Congreso, donde se va a jugar el partido grande contra el gobierno nacional”

Por su parte, el senador nacional, Carlos Linares, advirtió el duro momento que se está viviendo en el país por culpa de las políticas del gobierno nacional: “Sufren los discapacitados, los abuelos, la salud, las universidades. Los fondos se tienen que destinar a donde se necesita”.

Por eso, sostuvo que “hoy tenemos la oportunidad con una persona que nos va a representar y es una ventaja que sea Juan Pablo, porque lo conocemos, empezamos soñando juntos en la política y Juan Pablo hizo todo. Para mí Juan Pablo fue el mejor intendente que tuvo la ciudad porque fue el que le dio un crecimiento a Comodoro, una visión de ciudad a futuro. Y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo en el Congreso de la Nación donde se va a jugar el partido grande en los próximos dos años”.

“La única manera de frenar hoy a Milei es teniendo manos en el Congreso nacional. No es una elección legislativa más, están en juego muchas cosas”, sentenció.