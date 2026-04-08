Luque rechazó la reforma de la Ley de Glaciares y anticipó su voto en contra: “Es defender el agua”

El legislador por Chubut denunció irregularidades en el debate y advirtió sobre el impacto en los recursos hídricos de la provincia.

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, cuestionó el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso y anticipó que votará en contra de la iniciativa cuando sea debatida en el recinto.

A través de un mensaje público, el legislador sostuvo que el proceso legislativo presenta irregularidades desde su inicio. “Mañana se trata la reforma de la Ley de Glaciares, pero el proceso ya está viciado desde el inicio”, expresó.

En ese sentido, señaló que durante el plenario de la Comisión de Recursos Naturales se repitieron situaciones que, según indicó, ya habían ocurrido en la audiencia pública previa. “Se censuraron voces, se limitaron intervenciones y solo se permitió la participación de expositores afines al gobierno”, afirmó.

Luque cuestionó la falta de condiciones para un debate amplio y planteó que “así no hay debate real, no hay transparencia, no hay legitimidad”, al referirse al desarrollo de las instancias de discusión parlamentaria.

El diputado también remarcó que su postura responde a una posición vinculada a la defensa de los recursos naturales de la provincia. “Desde nuestro lugar ya anticipamos el voto en contra. No es una decisión aislada: es el mandato de Chubut”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre el impacto que podría tener la reforma en las cuencas hídricas. “Tenemos la responsabilidad de proteger nuestras cuencas hídricas, que abastecen a ríos fundamentales como el Chubut y el Senguer”, indicó.

El legislador puso el foco en la importancia del agua como recurso estratégico para la provincia y señaló que su disponibilidad ya presenta limitaciones. “En una provincia donde el agua es un recurso que ya escasea”, remarcó.

Además, vinculó la preservación de los glaciares con el desarrollo económico y social. “El agua no solo es esencial para la vida humana. Es clave para el desarrollo del turismo y la producción”, expresó.

Por último, advirtió sobre las consecuencias de eventuales modificaciones a la normativa vigente. “Ponerla en riesgo es comprometer el presente y el futuro de nuestra provincia. Defender los glaciares es defender el agua”, concluyó.

Fuente: ADNSUR