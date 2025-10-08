Luque: “En estas localidades es donde mas se siente la aunsencia del Estado”

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos recorrió las localidades de Río Mayo, Lago Blanco, Aldea Beleiro y Ricardo Rojas. “El cariño de la gente en cada reencuentro nos empuja a seguir en este camino” destacó.

En la recorrida, Juan Pablo Luque visitó la escuela 148 de Río Mayo donde “los directivos hacen un trabajo excepcional” y que “continúan usando las computadoras entregadas en 2021 por el Estado Nacional”.

“Hubo un proyecto político que se ocupaba de acompañar las escuelas de cada provincia, totalmente opuesto al que vivimos hoy” señaló Luque.

El candidato destacó que “en estas localidades es donde mas se siente la aunsencia del Estado”.

“Son lugares en los que viven argentinas y argentinos que hacen sobreanía en toda nuestra provincia, y que hoy viven los efectos de un Gobierno que no mira a las provincias ni entiende la importancia de habitar este territorio”.

El candidato por Unidos Podemos adelantó que “estamos haciendo esta campaña visitando a cada vecino y vecina, cara a cara, conversando sobre la importancia que tiene esta elección, pero sobre todo con alegría y mucho compromiso” finalizó.