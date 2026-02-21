Lula y Modi firman acuerdo sobre tierras raras

El objetivo de este pacto es blindar la soberanía tecnológica de India y Brasil, país que posee enormes reservas de minerales críticos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmaron este sábado (21.02.2025) un acuerdo de inversión y cooperación técnica para la exploración de minerales críticos. Un pacto diseñado para asegurar el suministro de materias primas esenciales como las tierras raras, el litio y el niobio.

“La inversión creciente en cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el corazón del acuerdo pionero que hemos firmado hoy. Nuestros países están asegurando el lugar que les corresponde a estas tecnologías en la agenda climática y energética global”, destacó el presidente brasileño en la declaración oficial tras un encuentro con Modi en Nueva Delhi.

El gigante sudamericano posee las segundas reservas mundiales de estas materias primas, necesarias para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

India, que busca reducir su dependencia de China, que es el principal exportador y domina la cadena de suministro en muchos de esos minerales, ha estado ampliando la producción y el reciclaje nacionales, al tiempo que busca nuevos proveedores.

El acuerdo es “un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”, destacó Modi.

Importantes socios comerciales

Junto a este se firmaron otros nueve acuerdos y memorandos, relativos entre otros a cooperación digital y acceso equitativo a medicamentos.

“Brasil es el mayor socio comercial de India en América Latina, y estamos comprometidos en llevar nuestro comercio bilateral por encima de 20.000 millones de dólares en los cinco próximos años”, dijo Modi. “Nuestro comercio no son números, es un símbolo de nuestra confianza mutua”, enfatizó.

Lula llegó a India el miércoles al frente de una delegación de más de una docena de ministros y numerosos empresarios, para asistir a una cumbre mundial sobre inteligencia artificial.

Fuente: DW