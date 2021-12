Luisa Albinoni habló sobre su noviazgo con Carlos Menem

La actriz contó cómo era estar en pareja con el ex presidente y reveló el motivo por el cual siempre discutían. Mirá el video.

Todas las mujeres que estuvieron con él lo definían como “un gran seductor”. Sin embargo, pese a los rumores que la vincularon sentimentalmente a él durante décadas, Luisa Albinoni siempre se encargó de decir que Carlos Saúl Menem era su “amigo”. De todas formas, la realidad es que los ojos de la actual participante de Masterchef Celebrity 3 dicen más que sus palabras. Y, en una noche donde la consigna era preparar comida árabe, la actriz no pudo evitar las preguntas de Santiago del Moro sobre su relación con El Turco.

“Che, entre nosotros, la comida de hoy es de Medio Oriente y vos tuviste un novio…”, fue el puntapié del conductor para comenzar a hablar del ex presidente argentino. “Tuve algún acercamiento con un hombre importante”, reconoció entonces Luisa sin levantar la vista de su preparación.

Pero del Moro no se dio por vencido. “¿Cómo te llevabas con él?”, le preguntó entonces. “Divinamente”, respondió la actriz, ya asomando sus ojos por encima de sus lentes. Entonces, Santiago decidió ponerle nombre a la persona en cuestión y señaló: “Fuiste pareja en su momento y fuiste amiga también…”. “Amiga, sí. Sobre todo amiga”, aseguró Albinoni.

En ese punto, el conductor le pidió que diera detalles de alguna característica del ex mandatario “como hombre”. “Era todo un caballero”, dijo sin dudarlo la actriz. Pero entonces aclaró: “Discutíamos mucho, nunca estábamos de acuerdo en política. Nos agarrábamos. Él lo arreglaba con los bombones: me los quería dar a mí pero se los comía él que no podía”.Carlos Menem junto a su hija Zulemita luego de asumir su segundo mandato (Foto NA)

Menem tuvo dos esposas legales. La primera fue Zulema Yoma, madre de Zulemita y Junior, de quien se divorció en 1991. Y la segunda Cecilia Bolocco, con quien estuvo casado entre 2001 y 2011 y tuvo a su hijo Máximo. Pero también era padre de Carlitos Nair, fruto de su relación con Martha Meza, a quién había conocido durante un impasse durante su primer matrimonio y a quien recién reconoció en el 2006.

Lo cierto es que, entre un matrimonio y otro, el ex presidente fue relacionado con varias figuras de la farándula. Las cenas que organizaba Moria Casán donde Menem conocía a las mujeres más bellas del mundo del espectáculo eran la comidilla de todas las redacciones. Circularon muchos nombres, pero fueron muy pocas las famosas que reconocieron haber tenido una aventura con él. De Mónica Guido se dijo que entraba a la residencia presidencial como si fuera su casa y que ella y Carlos se refería el uno al otro con los pseudónimos de “Arequito” y “Anillaco”, recordando sus ciudades natales, pero nada más. Y también reconocieron haber participado de esas tertulias Adriana Salgueiro, Noemí Alan y Thelma Stefani, aunque solo en carácter de invitadas.

Las que sí confesaron abiertamente haber tenido un amorío con Menem fueron Alejandrá Pradón y Graciela Alfano. La primera habló de una relación que excedía el sexo. “Estar con Menem era una diversión”, había dicho. La segunda, en tanto, habló de varios encuentros, algunos previos a la presidencia, y destacó lo interesante que era conversar con él: “Era peticito, pero lo veías gigante”, aseguró. Y aunque ella siempre describió la relación que la unía al riojano como “una profunda amistad”, nadie dudó jamás que entre Albinoni y el ex presidente hubo mucho más que eso.