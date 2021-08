Luis Ventura se mostró indignado con Dalma y Gianinna Maradona

Aunque en más de una oportunidad Dalma y Gianinna Maradona le pidieron públicamente a Luis Ventura que dejara de hablar de Diego Maradona, el periodista volvió a reivindicar sus dichos y a apuntar fuerte contra las chicas.

“Todo lo que ocurrió en estas últimas semanas es más de lo mismo. Lo vengo diciendo desde hace años. No escuché nada nuevo y fue más de lo que salió en Secretos Verdaderos. Diego Maradona se reunió conmigo, él quiso hacerlo”, comenzó diciendo en diálogo con Acto seguido, fulminó tanto a las hijas del Diez como a su expareja, Claudia Villafañe: “Me quedaría en algún punto con lo que dijo Claudia. Hay que decir siempre la verdad pero yo creo que ellas no la dijeron nunca. Que se pongan a hablar de los departamentos que compraron como mujer soltera. Si es cierto que cuando compraron los departamentos Diego se estaba muriendo. O si pagaron la obra social de los padres de Diego o no”.

Aún muy picante, tildó a Dalma y Gianinna de mentirosas. “No cuentan la verdad y quieren censurar a los que cuentan la verdad. Las pibas salieron a hacer el Instagram para contrarrestar lo que decían sus tías”.

“Diego miraba el techo y ninguna de ellas apareció. O preguntarse por qué firmaron y autorizaron la salida de Diego a una casa particular. Buscan los culpables y responsabilidades afuera. Que no me mientan más, esto me lo contó Maradona. Si hubo alguien que le dijo barbaridades a Diego fui yo y, sin embargo, quería reunirse conmigo. Yo esta historia la tengo masticada y digerida”, sumó, mega filoso.

Además, se despidió revelando que habría recibido amenazas y dedicándole una fuertísima frase a las hijas del Diez.

“Ahora quiero ver quién es quién. Todo lo que pedían, que me despidieran y me hicieran juicio… Llamando a las autoridades para dejarme sin trabajo, además de amenazarme de muerte en mi celular personal. Todo eso se empieza a ver. Se terminaron las nenitas, son mujeres madres de familia”, sentenció, picante.