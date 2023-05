Luis Ventura reveló el peor de los temores de Jorge Rial sobre su salud

El periodista habló sobre la internación de su colega y reveló detalles desconocidos.

Jorge Rial sigue atravesando un difícil momento de salud luego de subir una descompensación cardíaca durante su viaje a Colombia.

En medio de esta situación, Luis Ventura, examigo del periodista, brindó detalles sobre la actualidad de Jorge y precisó sobre uno de sus temores máximos.

En una nota con “A la Barbarossa”, Ventura habló sobre el pasado de Rial: “Él tiene mucho miedo por la muerte de su papá, que murió de un cáncer arrasador, y eso siempre fue su desvelo, de a lo mejor tener una cuestión hereditaria, y su preocupación”.

“Pero en la época en que yo lo conocí, Jorge no era muy riguroso ni muy prolijo en el tema de salud, con él mismo. Él incluso muchas veces se fue a laburar sin poder hacerlo”, siguió Ventura y luego reveló cómo se enteró de la internación de Rial: “El sábado a mí Morena me avisó que su papá estaba gravísimo. Yo me paralicé. Venía manejando y estacioné porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ella me dijo que quería que lo supiera antes de que explotara todo y yo le ofrecí ayuda. Fue un masazo en la cabeza. Nosotros éramos amigos, familia casi”.

Por último, Luis cerró su relato asegurando que “me quedó una sensación de angustia en el pecho” y que tras el llamado de Morena quedó a la espera de una nueva comunicación, ya que no tiene los nuevos números de la joven. “Me tiene que llamar. Por eso en la comunicación ahora no hay términos medios. Si me llaman es para darme una gran noticia o una mala”.

Cuándo podría volver Jorge Rial a la Argentina tras su internación en Colombia

Guillermo Capuya, el médico de Jorge Rial, confirmó que el conductor “se recupera favorablemente” y aseguró que “pronto podrá regresar a la Argentina” y agregó: “Estuve en la habitación con él charlando un rato largo. Después hablé con los médicos que lo están atendiendo. Ahora voy a ir nuevamente al hospital para empezar a pensar en el retorno, qué día va a ser”.

Además, el profesional de la salud sostuvo “Tampoco es que va a volver en una camilla, pero en una semana podría volver a Buenos Aires”.