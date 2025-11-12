Luis “Top Gun” Petri anunció la llegada de los primeros F-16

El ministro anunció en redes la llegada de los primeros F-16 con estética “Top Gun”, reivindicó el respaldo de Milei y celebró la mayor inversión militar en décadas.

Luis Petri volvió a subir el tono épico en torno a la renovación militar. El ministro de Defensa anunció en redes sociales la llegada de los primeros seis aviones F-16 para la Fuerza Aérea, que aterrizarán el 5 de diciembre en Córdoba, y acompañó el mensaje con imágenes aéreas, música rock y estética Top Gun. “El arribo es inminente. Este 5 de diciembre, los primeros seis F-16 aterrizan en Córdoba. Toda la Argentina mirará hacia Río Cuarto. Vamos a hacer historia juntos”, publicó en Instagram, donde etiquetó también a la cuenta oficial del Ministerio de Defensa.

Se trata de la compra de cazas F-16 daneses, considerada la modernización más relevante en cuatro décadas para la Fuerza Aérea. Petri insistió en esa línea en X: “Los F-16, una de las armas disuasivas más importantes para proteger a los argentinos de cualquier amenaza. La inversión en equipamiento militar más significativa de los últimos 40 años. Y son el resultado de la decisión de un Presidente, @JMilei, que desde el primer día respaldó a nuestras Fuerzas Armadas”.

El Gobierno difundirá el arribo como una señal de reposicionamiento geopolítico y de poder militar. El propio presidente Javier Milei tiene previsto participar de la recepción oficial, en un acto en la base aérea de Río Cuarto. La narrativa oficial apunta a reforzar la alianza estratégica con Estados Unidos y recalcar la apuesta libertaria por el reequipamiento con tecnología occidental.

El clima de celebración en Defensa ya se palpita en las bases. Semanas atrás, Petri visitó la VI Brigada Aérea de Tandil, donde se mostró junto a pilotos y al primer F-16 incorporado simbólicamente para entrenamiento, en un anticipo de la llegada formal de las aeronaves. “25 días para transformar la defensa del cielo argentino”, escribió entonces, reforzando la construcción de una épica militar basada en poder y cultura popular.

Con el arribo confirmado, la administración Milei busca capitalizar el impacto político y comunicacional de los nuevos cazas. El enfoque visual del material muestra que, además de defensa, el Gobierno también juega en clave de marketing militar.

