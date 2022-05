Luis Novaresio: “No tuve la valentía de despedirme de Gerardo Rozín”

El periodista estuvo en PH, Podemos hablar y habló a flor de piel de su amigo y colega, fallecido en marzo pasado. Mirá el video.

“Era amigo y tengo una especial cuestión porque no tuve la valentía de despedirme”, señaló con la voz afectada por el recuerdo de Rozín. Y profundizó: “Sabía que era inevitable, me ha tocado acompañar a mucha gente hasta el final, y me parece injusto lo que le pasó a Gerardo”, reflexionó y pasó a contar como fueron esos días en los que se enteró que su amigo estaba gravemente enfermo.

“Lo llamé, se enojó con toda razón porque no lo había llamado antes, quedamos en vernos y yo soy difícil y no fui”, recordó Novaresio. “Me di cuenta después que falleció que había sido un cobarde, un cagón de no poder enfrentar la historia”, reconoció. Y cuando el conductor le preguntó si se arrepentía, fue terminante. “Recontra arrepentido”, sentenció e hizo su autocrítica: “Todo el tiempo supongo que filosofo con el tema del fin y la muerte, que tengo más o menos claro todo esto, cuando te enfrentás con un hecho así… no estuve a la altura”, cerró.