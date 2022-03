Luis D’Elía dijo que “Néstor Kirchner le pagó al FMI sin chistar” y “Cristina quiere el default”

El dirigente social marcó sus diferencias con los dirigentes del Frente de Todos que se oponen al acuerdo con el organismo internacional.

El dirigente social Luis D’Elía se manifestó a favor de la media sanción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados, marcando diferencias en las actitudes de Néstor y Cristina Kirchner.

“Si me dan a elegir entre un mal acuerdo y el default, elijo el mal acuerdo, porque no tengo mil alternativas. Néstor Kirchner eligió pagarle al FMI sin chistar, 9.810 millones de dólares sin siquiera negociar nada”, expresó el D’Elía en “Hora Pico”, por C5N.

“Néstor hubiera votado que sí al acuerdo, Máximo tendría que escuchar bien a su papá. Nunca quiso entrar en default con el Fondo. No me vengan con el ‘manual de Néstor Kirchner’. Este arreglo es para apagar el incendio del default”, agregó el dirigente.

Con respecto a la actitud de dirigentes del Frente de Todos refractarios al acuerdo con el FMI, D’Elía señaló que “hay que dar una pelea inteligente, no me parece esta pavada de coartar el desarrollo argentino a partir de tener sanciones como Venezuela, no poder cobrar los productos argentinos porque estamos sancionados, no tener insumos estratégicas para las industrias ni medicamentos”.

Conducción de Cristina Kirchner

Con respecto a la actitud de la vicepresidenta, el dirigente opinó: “Creo que Cristina quiere el default. Es una barbaridad y estoy cansado. Hace 10 a 12 años dimos de baja a la transversalidad kirchnerista y tenemos la hegemonía camporista. Designó a Alberto Fernández presidente y ahora al mejor estilo Cobos dice mi voto no es favorable. Basta Cristina, no hicimos PASO, lo digo acá porque en el kirchnerismo ni el Frente de Todos hay diálogo”, afirmó.

Y finalizó: “No me gusta hacer ‘troskokirchnerimo’. Les digo a Cristina y a Máximo que si se cae Alberto, no vienen ustedes, sino por ustedes”.