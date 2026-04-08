Luis Caputo defendió el rumbo económico: “No nos importa lo que diga la gente”

En el marco del Atlantic Council, el ministro de economía señaló que el cambio es “inexorable” y valoró la actitud de gobernadores en el Argentina Week.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el plan económico y ratificó que “no hay marcha atrás” en el cierre del Atlantic Council, que reunió a referentes de los sectores público y privado en el Palacio Libertad,.

Caputo señaló que “llegamos con la misión de generar un cambio profundo” y que “estamos viendo la resistencia de algunos sectores, en particular de un sector del periodismo, que está tratando de instalar una situación que lejos tiene que ver con la realidad. Desde hace dos años venimos del infierno y algunos nos quieren hacer creer que hay gente que quiere volver a ese infierno. Puede haber marginalmente algún un sector de la sociedad, pero creer que la mayoría de la gente hoy puede votar volver al infierno, es algo totalmente descabellado”.

El titular de Hacienda hizo hincapié en datos de la economía: “El año pasado crecimos 4,4% y cuando miramos el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), estamos en el récord histórico y en enero creció 0,4%. Cuando miramos la serie original del EMAE diciembre 2025 vs diciembre de 2023, crecimos 10,3%. Estamos en récord histórico de consumo privado, casi 8% de suba en 2025 contra 2024”.

Caputo señaló que en este momento se está reglamentando la reforma laboral en búsqueda de una mayor formalización, que implicará más recaudación, “que nos va a permitir seguir bajando impuestos. Con la ley de Inocencia fiscal queremos que se desarrolle el mercado de capitales en Argentina al servicio de la economía real. Queremos que ese ahorro se canalice hacia la inversión y el crédito, que es el motor del crecimiento. Necesitamos aumentar fuertemente el nivel de crédito y se desarrolle el mercado de capitales”.

Infraestructura

El ministro de Economía adelantó que en junio de este año ya estarán licitados los 9.000 kilómetros de los corredores viales y todas las obras van a estar en marcha en julio. “Adicionalmente, estamos trabajando en concesionar 12.000 kilómetros más de rutas nacionales y además les estamos transfiriendo rutas provinciales a las provincias con financiamiento. La infraestructura vial en los próximos 2 años va a ver un cambio fenomenal”, comentó.

Para Caputo, “la situación de hoy versus la que teníamos en noviembre de 2023 no solo muestra que aquello no funciona y era un desastre, sino que muestra que claramente este es el camino y que la gente revalidó en las urnas en octubre del año pasado. Es el camino que nosotros vamos a continuar”.

Y añadió: “El camino del cambio es inexorable, vino para quedarse, no hay marcha atrás, no hay forma de que corrijamos el rumbo, no importa lo que diga la prensa o la oposición”.

Hacia el final de su exposición, el ministro de Economía resaltó que “en la Argentina Week, lo más importante fue ver a 12 gobernadores de la oposición diciendo que no hay forma de volver al pasado, se terminaron las políticas kirchneristas, no hay forma de volver a ese infierno, es un mensaje potentísimo para las inversiones”.

Fuente: Perfil