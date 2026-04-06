Luis Caputo defendió a Adorni y sostuvo que “no hay nada ilegal” en los créditos del Banco Nación a funcionarios

El ministro de Economía también desestimó la importancia del endeudamiento familiar y anticipó que la inflación de marzo podría ser un poco más alta “por efecto de la guerra”.

“Opino bárbaro de Adorni“, aseguró este domingo el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en una cerrada defensa del cuestionado jefe de Gabinete de Ministros. Fiel a su estilo, Caputo defendió el curso de la economía, restó importancia a las cifras de endeudamiento familiar y caída de la recaudación y sostuvo que los créditos hipotecarios entregados a miembros del equipo económico no implican ninguna irregularidad

En diálogo con Luis Majul en su programa La Cornisa, el ministro se ocupó de refutar toda preocupación por el rumbo económico. Dijo que el escándalo por los viajes y propiedades del jefe de Gabinete “no afectan en nada” al Gobierno, y aseguró que hay un récord de actividad y consumo privado. “Los medios tratan de instalar que no se nota, pero claramente se nota. Tratan de instalar que hay una megarrecesión en un momento en que el consumo está en un pico histórico”, afirmó. También tuvo palabras de desprecio para el kirchnerismo, que calificó como “el infierno”

Créditos “homogéneos” del Banco Nación: ni ilegales ni inmorales

Después de que el diputado Esteban Paulón presenara un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al Banco Nación por haber entregado créditos hipotecarios a funcionarios públicos, Caputo negó la posibilidad de cualquier tipo de ilícito: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, aseguró. “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Probablemente haya sido convincente el ministro en sus sugerencias, ya que el exdirector del BCRA y ahora secretario de Finanzas, Federico Furiase, tomó un crédito de más de $367 millones, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, un préstamo inicial cercano a los $373 millones.

También recibió un crédito por alrededor de $113 millones Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, más conocido en la red social X como “Juan Doe“.

Por su parte, Alejandro Bongiovanni, diputado nacional por La Libertad Avanza, recibió un crédito hipotecario de alrededor de $255 millones en enero de 2026, mientras que Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del ministerio de Capital Humano, también aparece en la polémica con un crédito de casi $420 millones.

El Banco Nación había rechazado las acusaciones y sostenido que el proceso de selección crediticia es “homogéneo, sin excepciones”. Caputo aseguró que el criterio de otorgamiento de créditos no hizo diferencias entre funcionarios y no funcionarios. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, aseveró. Y justificó que los funcionarios pidan los créditos en el Banco Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da. Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”. Según los números que presentó el ministro, los créditos otorgados a funcionarios serían “menos del 0,2%” de los 27 mil presentados.

La inflación de marzo, por arriba del 3 por ciento

En otro tramo de la conversación, Caputo concedió que es posible que la medición de la inflación de marzo sea “un poco más alta” que la de febrero, ubicada en 2,9 por ciento mensual. Lo atribuyó a causas como la guerra en Medio Oriente, que hizo subir el precio de los combustibles, y el comienzo de clases, que representa gastos para las familias. La inflación lleva nueve meses en ascenso.

También manifestó su esperanza de que “los dólares del colchón” se integren al sistema financiero a partir de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, y culpó por la demora al temor de los mercados a un posible regreso del kirchnerismo. Dijo que eso sería “el infierno”, pero aseguró que hay “cero” posibilidades de que suceda.

“En la mayor parte de los países del mundo, la gente vive con deuda. No está mal”, argumentó el ministro cuando Majul le señaló que el endeudamiento familiar está en un récord histórico. “Es porque hay crédito. Yo no estoy preocupado, los que tienen que estar preocupados en todo caso son los bancos”, se desentendió.

En relación a los ocho meses consecutivos de descenso de la recaudación, la explicó a partir de la eliminación de gravámenes como el Impuesto PAIS. También reconoció como causa la pérdida de 270.000 puestos de trabajo formal desde el comienzo de la gestión libertaria. “Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también”, matizó Caputo.

Fuente: Perfil