Luego de 463 días: Atlético Tucumán dio el golpe en el Monumental y rompió la racha de visitante

Con un gol de Tesuri, el Decano venció 1-0 a River Plate en Núñez y cortó una sequía de 463 días sin ganar fuera de casa. Un triunfo con tintes de hazaña para el equipo de Falcioni

El Estadio Monumental fue testigo de un impacto absoluto en la novena fecha del Torneo Apertura. Atlético Tucumán derrotó 1-0 a River Plate con un planteo inteligente y una resistencia heroica en el arco. El gol tempranero de Renzo Tesuri a los 19 minutos del primer tiempo fue suficiente para que el conjunto tucumano celebre tres puntos de oro en una cancha siempre difícil

Un grito contenido por más de un año

La victoria no fue una más para el Decano. El equipo tucumano arrastraba una racha negativa histórica: llevaba exactamente 463 días sin poder sumar de a tres fuera de la provincia de Tucumán. La última alegría en rodeo ajeno se remontaba al 25 de enero de 2025, cuando venció a San Martín de San Juan. Desde aquel entonces, la “mufa” de visitante parecía una sombra imposible de quitar.

Bajo la conducción táctica de Julio César Falcioni, el equipo apeló al orden defensivo para frenar las embestidas del River de Eduardo Coudet. El “Millonario”, que contó con el regreso de Juan Fernando Quintero en el complemento, no tuvo frescura y chocó repetidamente contra la figura del arquero Luis Ingolotti, quien sostuvo el cero con intervenciones clave ante remates de Kendry Páez y Maximiliano Salas.

Chacho Coudet y su segunda derrota al mando de River

Pese a los intentos del local, que incluso estrelló un cabezazo en el travesaño mediante Salas, la impotencia se apoderó de las tribunas del Monumental. Los hinchas despidieron al equipo con algunos murmullos, mientras que Atlético Tucumán festejó un desahogo necesario para alejarse de la zona baja de la tabla anual.

Fuente: 422