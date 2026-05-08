Luego de 28 años se actualizó el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Lago Baggilt

Se trata del área ubicada en el Departamento Futaleufú, al noreste de Trevelin. De esta manera se consolidan prioridades de conservación a largo plazo y la planificación del desarrollo turístico sustentable.

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves por unanimidad el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Provincial para actualizar el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Lago Baggilt, ubicada en el departamento Futaleufú, al noreste de la localidad de Trevelin.

La iniciativa fue presentada y tratada ante la Comisión de Turismo y Deporte y la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente de la Legislatura por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

El Plan de Manejo constituye una herramienta fundamental para la gestión y planificación del Área Natural Protegida, permitiendo ordenar acciones, definir prioridades y orientar la toma de decisiones en el territorio. Asimismo, fortalece el trabajo de los guardafaunas mediante lineamientos claros para el control, monitoreo y conservación del área.

Entre los avances más relevantes se destaca la incorporación de la actividad de montañismo dentro del esquema de planificación, una práctica que no había sido contemplada en el documento anterior y que actualmente forma parte del uso turístico y recreativo del área.

“Es el logro de una gestión participativa”

La elaboración del documento fue el resultado de un proceso participativo iniciado en 2023, que incluyó talleres desarrollados en Esquel y Trevelin. De esas instancias participaron 92 actores vinculados al área, entre organismos públicos, instituciones, comunidades locales y sectores específicos, permitiendo construir una herramienta consensuada y representativa.

En relación con la aprobación del proyecto de Ley, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, destacó “el amplio proceso participativo que tuvo este nuevo Plan de Manejo, encabezado por el equipo técnico de la Subsecretaría e integrado por todos los actores involucrados de la región, especialmente de los dos municipios involucrados”.

Asimismo, remarcó que “este logro refleja una continuidad en las políticas de gestión impulsadas por el gobernador Ignacio Torres y el ministro Diego Lapenna, permitiendo avanzar en una herramienta flexible, dinámica y adaptada a la realidad actual del turismo y la conservación”.

Antecedentes y desarrollo turístico

Si bien existía un documento previo elaborado en 1998, el mismo era considerado fundacional, ya que el área aún no había sido creada formalmente por ley. Con esta aprobación, el Área Natural Protegida cuenta por primera vez con un Plan de Manejo oficialmente validado.

El nuevo documento establece objetivos claros de conservación y gestión, orientados a preservar los atributos naturales esenciales del ambiente, los procesos ecológicos y los recursos genéticos; garantizar un uso público responsable que permita el disfrute del área sin comprometer su integridad; promover la investigación, el monitoreo y la educación ambiental; y generar beneficios para las comunidades locales en armonía con la conservación.

En este sentido, el plan define prioridades de conservación a largo plazo, entre las que se destacan la protección del bosque andino patagónico -uno de los ecosistemas templados más importantes a nivel global-, la preservación del sistema hídrico integrado por el lago, glaciares, humedales y cursos de agua, y la conservación de la biodiversidad, con especial atención a especies de flora y fauna nativa amenazadas, como el huemul.

Además, el nuevo Plan de Manejo presenta un enfoque integral y propositivo, alineado con 11 de los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030, incorporando criterios actuales para la gestión ambiental, social y productiva del territorio.