Luciano Castro y Griselda Siciliani despejaron los rumores de crisis y se mostraron más enamorados que nunca

Aunque recientes rumores apuntaban a una crisis, la pareja de actores permanece unida y se mostraron juntos por Palermo

La pareja de actores fue vista en una caminata de rutina en Palermo , compartiendo momentos de complicidad.

La relación resurgida este año enfrentó rumores de crisis recientes, con supuestas tensiones internas.

La presencia de las exparejas de Castro alimenta especulaciones sobre la estabilidad del romance.

Lo esencial: Luciano Castro y Griselda Siciliani, quienes retomaron su relación en mayo, fueron protagonistas de rumores de conflicto en su romance. A pesar de las especulaciones, ambos mantienen una imagen de armonía y cercanía mientras se los observa juntos en Palermo, intercambiando sonrisas y saludos con vecinos y seguidores.

Luciano Castro y Griselda Siciliani se mostraron juntos caminando por Palermo (Crédito: RS Fotos)

Luciano Castro y Griselda Siciliani recorren el barrio de Palermo con una complicidad que desborda en cada gesto, cada sonrisa y cada mirada que se regalan. Los vecinos ya los reconocen de lejos, especialmente cuando se los ve en su caminata diaria hasta el supermercado de la esquina. Juntos, entran y salen de los pasillos con bolsas en mano, sin dejar de saludar a quienes cruzan su camino, además de compartir una risa discreta en cada saludo. Para algunos, esta escena cotidiana es suficiente para confirmar lo que fue materia de discusión en el último tiempo: que el amor entre ellos está más afianzado que nunca, y es una realidad que pasean sin miedo.

A cincuenta metros de su hogar, ambos se detienen casi a diario frente al pequeño altar improvisado en memoria de Liam Payne. Con respeto honran el lugar donde fans del cantante dejan flores y mensajes. A menudo, los mismos seguidores del intérprete los reconocen y se acercan a la pareja con curiosidad. Castro, siempre amable, se detiene, escucha y responde, al igual que Leticia, quien se mantiene a su lado con la naturalidad de quien compartió risas y llantos con él mucho antes de que el romance volviera a encenderse.

Luciano Castro y Griselda Siciliani viven a 50 metros del hotel donde falleció Liam Payne y habitualmente saludan a lis fans que allí se congregan

Sin embargo, ni bien Castro y Siciliani hicieron pública su relación, una avalancha de miradas se posó sobre dos figuras: primero, Flor Vigna; después, Sabrina Rojas. La confirmación del romance llegó rodeada de un torbellino de rumores y reproches. Vigna, sin rodeos, confirmó lo que muchos ya sospechaban: el actor le había sido infiel con Siciliani. Este no era un escándalo aislado, sino un eco de lo que Rojas también habría vivido años atrás, cuando ella y Castro mantenían su relación. Entre Castro y Siciliani había existido siempre una amistad, pero las sombras del pasado sugerían que esa amistad pudo haber sido algo más. Ahora, en circunstancias diferentes y con las heridas aún frescas, el par decidió darle “vía libre” a su romance.Luciano Castro y Griselda Siciliani dan por tierra con los rumores sobre una ruptura de la pareja

Sin embargo, cada aparición de Sabrina en los medios es una oportunidad para lanzar algún comentario punzante hacia la actriz, un resentimiento velado y alimentado por la memoria. Este jueves, invitada al programa Ángel Responde (Bondi), Rojas tomó asiento junto al conductor Ángel de Brito, quien, con su estilo incisivo, abrió el tema con sutileza y provocación. “Para mí es una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular, muy divertida cuando la ves en las notas”, comenzó Rojas, aparentando diplomacia. Pero pronto, su tono cambió: “Pero yo tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida, por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo, tengo una cuestión de piel y es muy loco cómo a veces la vida da vuelta las cosas”, confesó, visiblemente molesta, como quien guarda un sentimiento a medio camino entre el rencor y el desahogo.

Sabrina Rojas criticó a Griselda Siciliani: “Todo vuelve”

La panelista Julieta Argenta quiso ahondar en el significado de sus palabras, preguntando si acaso el tiempo le había dado la razón. Sabrina respondió sin titubeos: “No, a que todo vuelve. ¿Viste cuando tenés energías que no…?”, dejando en el aire una incomodidad palpable. De Brito, con perspicacia, insistió en descubrir si aquel conflicto de “piel” tenía raíces más profundas: “¿Te engañó con ella?”, disparó el conductor. Pero Sabrina, dejando caer una sonrisa enigmática, concluyó con un evasivo: “No voy a decir cosas”, aumentando aún más el misterio.

Por Sebastián Volterri-Infobae