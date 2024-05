Luciano Castro se quebró al escuchar un mensaje del hijo de La Negra Vernaci

El actor se reencontró con la locutora a 15 años de su romance, y recibió un saludo de Vicente Bonavetti.

Luciano Castro quebró en llanto en pleno vivo del programa Generación Dorada (Olga) al escuchar un mensaje que le mandó el hijo de Elizabeth Negra Vernaci, Vicente.

Cabe recordar que el actor y la locutora fueron pareja hace 15 años atrás, y estuvieron juntos durante cinco años. Por este motivo, Luciano compartió tiempo con Vicente cuando este era chico, y ahora, con 21 años, lo recordó con mucho cariño.

“Quiero compartir algunas de las enseñanzas que me dejó Luciano. Me enseñó a cómo pegar bien. Quiero decir que yo tenía entre 2 y 7 años… pero lo bueno es que nunca me pegaron”, introdujo el joven.

Y siguió: “También me enseñó a cómo tomar soda del pico. Para alguien adicto a la soda como yo, es lo mejor que te puede pasar. Lo sigo haciendo y lo recomiendo mucho”.

“Y por último, es algo reciente: miré para abajo, me desconcerté y choqué el auto. Es algo que yo vi que Luciano hizo. Dicho esto, te quiero muchísimo y tengo los mejores recuerdos con vos“, concluyó Vicente.

Al ver la dedicatoria, Luciano Castro quebró en llanto y se mostró muy emocionado porque recordó que compartió muchas cosas con el hijo de Vernaci cuando este era pequeño.

Qué pasó entre La Negra Vernaci y Luciano Castro

La Negra Vernaci tuvo un fuerte romance con Luciano Castro. Sin embargo, después de haberse separado, nunca se volvieron a reencontrar y se supo cuál fue el motivo de esta ruptura.

Luciano tuvo su primer hijo Mateo en el 2002 junto a Florencia, una mujer que no estuvo relacionada en los medios de comunicación. Posteriormente, conoció a La Negra en una entrevista en La Biblia y el Calefón que conducía Jorge Guinzburg y de la que también participaron el Puma Goity y la periodista Lía Salgado, en el año 2000.

Cinco años después, blanquearon su noviazgo para formar una relación desde 2005 hasta 2009, exactamente cuatro años.

En el 2014, la locutora se sinceró en una entrevista y, más allá de los años que estuvieron juntos, reveló: “No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así”.

Además, remarcó que el actor es una persona muy distinta a las demás a la hora de ponerse en pareja, y señaló: “Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”.

Con respecto a por qué habían terminado el romance, expreso: “Porque ya está, estuve un montón, ya tenía ganas de charlar”.

Por otro lado, la locutora se refirió a Castro y dio a entender que él era poco cariñoso y engreído, lo que podría haber sido una de las causas por las que terminaron. “Ahora estoy con alguien que me trata bien, está pendiente, me busca y no me pregunta si estuvo bien en la escena”, remarcó.

A partir de 2010, Luciano mantuvo una relación con Sabrina Rojas, y con ella tuvo dos hijos: Esperanza Castro y Fausto Castro. En el 2019 se separaron, lograron reconciliarse, pero en el 2021 volvieron a pelearse.

Finalmente, en octubre del mismo año, se confirmó el noviazgo con la actriz y bailarina Flor Vigna. En cambio, La Negra Vernaci tuvo otros romances como Lalo Mir, Roberto Pettinato, Bobby Flores, Eduardo de la Puente y Leo Montero.