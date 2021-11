Luciano Castro protagonizó el primer videoclip de Flor Vigna y le llovieron los memes

La influencer debutó en el mundo de la música de la mano de su actual novio, quien cumplió un rol principal en el videoclip

La gente hace cualquier cosa por amor. La historia está llena de grandes hazañas y sacrificios que fueron realizados en nombre de la persona amada. En el caso de Luciano Castro, el profundo cariño que siente por Flor Vigna lo llevó a salir de su zona de confort para sumarse a su colorido proyecto musical.

Flor Vigna compartió loes detrás de escena de “Uy”, su canción musical en donde participa Luciano Castroinstagram

La influencer debutó con “Uy”, una canción que narra las ventajas de darse cuenta cuando las cosas del pasado conviene dejarlas en donde están. El ritmo movido del tema acompaña a una letra que expresa el rechazo al ex que vuelve pidiendo perdón y Flor decidió que no hay nada mejor para hablar de novios antiguos que incluir al actual. Así, Luciano Castro terminó desnudo -al menos de la cintura para arriba-, metido en una bañera rodeado de muñecas de plástico que flotan a su alrededor.

El actor cumplió el rol co protagónico en el videoclip que se estrenó junto al single, que será el primero de una compilación de doce en total. La bailarina se mueve de un lado para el otro con diferentes fondos y muchos cambios de ropa, presumiendo tanto su coordinación como su flexibilidad. Su más reciente novio no aparece únicamente en la escena de la bañera mencionada anteriormente, sino que también se lo puede apreciar ataviado con un taparrabos mientras realiza piruetas con la cantante, muy relajado luciendo un saco de plumas amarillas combinado con unos imponentes anteojos de sol color rosa.

Luciano Castro con un colorido look en el videoclip de Flor Vignacaptura de video

La participación de Castro en el videoclip no pasó desapercibida y, a horas del estreno, su nombre fue tendencia en la red social del pajarito. Pero, además de las menciones, aparecieron los memes. Las burlas no se hicieron esperar y comenzaron a brotar. Mientras muchos aplaudieron la valentía del actor, otros se preguntaron en qué estaba pensando para hacer eso. Cabe aclarar que el video no tiene una línea conductora clara ya que, como buena obra de arte, no es necesario entenderla sino más bien sentirla. Y varios usuarios aseguraron que sintieron muchas cosas, en especial cuando vieron a Castro en pantalla.

Como era de esperarse, no faltaron los eternos enamorados del artista que salieron a aplaudir los primeros planos a sus abdominales marcados, aunque tampoco escasearon los haters que lo tildaron de papelonero y cuestionaron si no tenía amigos que le dijeran “no da”.

Memes por el videoclip de Flor Vigna donde participó Luciano Castro (Foto: Captura Twitter/@Krocita)

Más allá de los aplausos o los abucheos, Castro se mostró feliz con su participación y, lo más importante, es que Flor Vigna se sintió apoyada por su pareja en esta nueva etapa. En las horas previas al esperado estreno, la nueva cantautora aseguró: “‘Lu me da mucha seguridad y me motiva mucho con todo lo de la música. Siempre me da su criterio y su parecer. Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal”.

Memes por el videoclip de Flor Vigna donde participó Luciano Castro (Foto: Captura Twitter/@emi_messina)

Memes por el videoclip de Flor Vigna donde participó Luciano Castro (Foto: Captura Twitter)