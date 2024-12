El actor habló por primera vez con la prensa desde que destapó el escándalo de supuestas infidelidades cruzadas

El romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani continúa siendo uno de los temas más comentados en el mundo de la farándula local. La relación entre los actores está envuelta en controversias, especialmente por los comentarios realizados por Sabrina Rojas y Flor Vigna, relaciones anteriores de Castro, las cuales levantaron suspicacias debido a posibles infidelidades. “Ella debería dejar de meterse en otras parejas”, había disparado Vigna sobre Siciliani. “Son manejos que claramente no tendría”, se diferenció Sabrina de Griselda.

Luciano Castro defendió a Griselda Siciliani tras los ataques públicos de Sabrina Rojas y Flor Vigna

Así las cosas, hasta el momento Luciano Castro no había hablado con la prensa al respecto. Y este jueves fue abordado por movileros de distintos programas de chimentos. “Se habló mucho de vos”, le apuntaron. “Sí, pero por eso, yo no hablo de nada. Lo tomo como cualquiera...”, respondió el actor, fiel a su estilo hermético. “Hablamos con Griselda y nos dijo: ‘Vayan a preguntarle a Luciano cómo está con este tema’”, le dijo otro cronista. “Lo que te digo: yo no hablo, no opino. Todo lo que tengo que hablar, lo hablo en privado. Lo hice siempre, aparte. No es una postura. De hecho paré porque ya tuvimos una charla y a mi me importa que sepan que no es personal”, se defendió el intérprete.

“¿Le diste respaldo y seguridad a Griselda en estas disputas con Sabrina y Florencia? Porque hablamos con ella y nos dijo que le molestó que se hablara de ella”, le preguntaron luego. “Siempre, siempre. Puede ser que le haya molestado y lo entiendo. Pero mi respaldo a Griselda va a través del amor que tengo hacia ella”, dijo Luciano. “No hablo de nada con nadie”, respondió después cuando le preguntaron si había tenido un diálogo con Flor Vigna.

Días atrás, Griselda y Luciano emprendieron un fugaz viaje a Mar del Plata que estuvo lleno de gestos románticos que causaron sorpresa entre sus seguidores, ya que no acostumbran a hacerlo en público. Previo al fin de semana, tomaron hacia la ciudad balnearia en su auto. Entre canciones y mates, la dupla disfrutó del trayecto que tenían hasta su destino. “Escapadita”, escribió la protagonista de Envidiosa, quien se mostró con un look total-denim, un par de lentes oscuros y unos aros de gran tamaño. Por su parte, su novio fue más ligero y optó por una musculosa negra y un short negro.

Sin embargo, el viaje quedó en un segundo plano luego de que Siciliani enfocara los diferentes detalles del actor que tuvo con ella. El primero se trató de una tierna dedicatoria de Castro, quien entonó un verso de “Un lugar perfecto”, de Callejeros, que no parece casual. “Hoy dormís en mis brazos y eso es una verdad”, fueron las palabras que se escucharon tanto del vehículo como de la boca del exmarido de Sabrina Rojas mientras estaba sentado en el asiento del conductor.

Tras su llegada, ambos compartieron un íntimo fogón a las afueras de su hospedaje y, luego de esa primera noche juntos, capturaron todos los tiernos momentos que vivieron ante la cámara. Entre besos y caricias por parte de Luciano a su novia, fotos ante el espejo, fotos con efectos fuera de lo común y hasta caminatas al lado de una enorme piscina al aire libre fueron algunos de los detalles que la actriz destacó de su escapada que realizó la semana pasada, pero que recién ahora difundió en las redes sociales.

La romántica escapa de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Incluso, luego de que su breve viaje, ella volvió a resaltar una de las tantas fotos que se tomaron juntos. Ante un espejo, ella lució un atuendo que consistía en sandalias con plataformas, una falda con un diseño animal print y una remera larga con un estampado de dos flores. Mientras, que él se decidió por un estilo deportivo que pudo apreciarse previamente durante su viaje a Mar del Plata.



Castro se prepara para encarar la temporada teatral de verano con un hecho inédito en su carrera: protagonizará un unipersonal titulado Caer (y levantarse), el cual está dirigido por Mey Scápola y que estrenará en Mar del Plata a fines de diciembre. “¿Te va a acompañar Griselda en esta temporada?”, quisieron saber los noteros. “Seguro, siempre me acompaña en todo, no tiene ningún problema. Ella va a estar en Buenos Aires, pero no tiene problema en acompañar”, cerró Luciano.

Por Ezequiel Ruiz Infobae