Luciana Salazar sobre Martín Redrado: “Le fui infiel muchas veces pero…”

La modelo dejó al descubierto detalles de su vínculo con el economista.

Luciana Salazar habló de su vínculo con Martín Redrado y reveló que le fue infiel muchas veces. A través de las historias de sus redes sociales, la modelo se animó a responder las preguntas más picantes de sus seguidores y sin filtros, advirtió que “irá judicialmente a fondo” hasta que le pida disculpas públicamente.

“¿Le fuiste infiel a Martin?”, le consultó un seguidor. Y la participante de La Academia contestó: “Sí, muchas veces, costó llantos de él pero me las perdonó”. Cuando llegó el momento de saber con quiénes llevó a cabo la infidelidad, se negó a revelar los nombres pero dejó en claro que el economista sabe quiénes son.

“Públicamente jamás, él los sabe muy bien. Nunca más en mi vida volvería con él”, contó en su Instagram y dejó bien en claro que se terminó el amor: “Hace tiempo que no, por eso le fui muy clara cuando él insistió tanto esta última vez para volver y yo le fui sincera y le dije que no estaba enamorada y eso le generó inseguridad”.

Respecto a la relación de su hija, Matilda, con Redrado, Salazar reveló que no la ve más y que por su culpa quedó está implicada en un delito con una empresa del exterior: “Se portó pésimo con ella, jugó con los sentimientos de una menor. El amor (terminó) hace rato, lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y que me trajo complicaciones a mí por su culpa”, sumó.