Luciana Salazar habló sobre la situación judicial con Martín Redrado

La modelo se refirió su vida amorosa, en una noche en la que imitó a Kylie Minogue

El lunes marcó la segunda presentación de Luciana Salazar en el marco de La Academia. Y, para la ronda de imitaciones, la modelo eligió caracterizarse como Kylie Minogue y presentar algunos de sus temas más populares. Al momento de saludar a Marcelo Tinelli, él le preguntó si estaba en pareja. Ella respondió que no, aunque agregó que “a nadie le gusta estar solo”.

Luego del número musical, y antes de la devolución, Ángel de Brito le consultó si le había ganado el juicio a Martín Redrado, y Salazar respondió: “Hubo una sentencia penal que no le salió a él, no sé si eso es ganarlo o no ganarlo, pero lo que pidió no se lo aceptaron. Pero me baja el tema, no tengo ganas de hablar de Redrado”. Yendo al puntaje, De Brito opinó que no se sintió “sorprendido” y agregó: “Estuvo muy bien la coreo, aunque el arranque un poco dubitativo. Pero lo que siento es que cuando los participantes ya estuvieron mucho en la pista, no traen grandes novedades, pero el trabajo estuvo muy bien” (6).

En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain le dio algunos consejos técnicos, y concluyó: “La coreo era linda, le habían buscado la vuelta, pero a veces nos pasa con muchos participantes, que la actitud no es la que tiene el personaje al que están representando, y el participante se queda a medias. Yo prefiero que den el doble. De todas maneras, bastante bien” (voto secreto).

Luego Jimena Barón aseguró que elegir a Kylie fue acertado, y explicó: “Me gustó que hayan ido por tres temas, eso estuvo bueno. Me pasa con Luli que siento que están todos los ingredientes, pero todavía no es espectacular, el combo no explota” (6). Por último, Hernán Piquín destacó que Kylie es un “personaje muy fuerte”, y que Luciana hizo movimientos “fáciles”, aunque le gustó el número en el balance (5).