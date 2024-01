Luciana Milessi se fotografió en topless

La influencer compartió la foto en su cuenta de Instagram y fue furor.

Luciana Milessi se hizo famosa en los medios después de hacer público su intenso fanatismo por Julián Álvarez, el joven delantero argentino que se coronó campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. A partir de aquel momento, la chaqueña se convirtió en una personalidad pública, incluso llegando a consagrarse como influencer y referente de moda en las redes sociales.

Durante las últimas horas, revolucionó la aplicación de Instagram tras fotografiarse a orillas de la pileta en topless y una microtanga.

Luciana Milessi arrasó en Instagram. (Foto: Instagram/@lucianamilessi)

¿Los detalles? La influencer usó como única prenda la parte de abajo de una bikini multicolor con los breteles negros y regulables. En una de las fotos se tapó con sus brazos para evitar cualquier tipo de censura. Como accesorio, en tanto, agregó unas gafas de sol con marco cuadrado.

La influencer se fotografió en topless. (Foto: Instagram/@lucianamilessi)

Luciana Milessi, la fan número 1 de Julián Álvarez, se filmó en lencería de encaje

Semanas atrás, publicó un video en lencería erótica en sus historias. ¿Los detalles? Llevó puesto un conjunto de ropa interior de base nude con detalles de encaje en total black.

Luciana Milessi sorprendió con su look. (Foto: Instagram/@lucianamilessi).

Acompañó el look con un collar tipo cadenita en color dorado y optó por no sumar ni una sola gota de make up.