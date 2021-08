Lucía Galán recordó su noviazgo con Diego Maradona

La cantante de Pimpinela habló del romance que mantuvo con el astro allá por el año 1982 y reveló que solía ir a tomar mate a la casa de su suegra

“No fue una relación oculta, aunque en su momento pocos supieron de ella. Lucía Galán fue novia de Diego Maradona allá por el año 1982, cuando no existían los teléfonos celulares con cámaras y los paparazzis no solían asediar a los famosos. En ese época, el astro del fútbol estaba en un impasse con Claudia Villafañe, con quien luego se reconcilió y tuvo a dos de sus hijas: Dalma y Gianinna. Pero, según se dijo, había estado muy enamorado de la Pimpinela. Y la cantante nunca lo desmintió.

De hecho, en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, por La Once Diez, la hermana de Joaquín Galán fue más allá y habló, no sólo de su relación con el Diez y su familia, sino también le hizo frente al rumor que indicaba que ella había quedado embarazada de él. “Yo entiendo a la gente que a veces usa la televisión como una catarsis o como algo psicoanalítico, pero yo tengo mi terapeuta y yo abro la puerta de mi vida hasta un punto en el que está involucrado el buen gusto. Hay cosas que quiero que se sepan y otras que no. Así que, si fuera mentira o si fuera verdad, jamás lo diría en un programa porque es algo muy delicado”, explicó Lucía.

La cantante señaló que su postura no tenía que ver con intentar generar un misterio, sino con una cuestión de “dignidad”. “Es decir: esto es mío. Yo soy la que digo ‘hasta acá’. Nosotros somos muy abiertos y la gente sabe muchas cosas nuestras”, dijo al tiempo que la periodista recordaba el libro Pimpinela Hermanos en el que ella y Joaquín contaban intimidades de su familia. Pero aclaró: “Hay temas que prefiero seguir conservando en mi círculo íntimo”.

Sin embargo, Catalina recordó que Lucía había grabado junto a Diego el tema Amiga mía, que fue una suerte de homenaje a la madre del astro. Y la cantante reconoció que tenía una “muy buena relación” con quien por entonces era su suegra. “Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa, ahí en Cantilo. Se ponían a tomar mate”, reveló.

Y aseguró que con la familia de Maradona se había dado todo de manera “muy natural”. “No era nada preparado ni con invitación. Era muy espontánea. La Tota y Don Diego era dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo”, reconoció Lucía. Y luego recordó el afecto que sentía Diego por su madre, a quien le decía que los goles los hacía por ella. “Tenían una relación muy simbiótica y muy linda. Era muy fluída, de mucho cariño, de mucho afecto, de mucho respeto y de mucha admiración. Queda en la parte ruin de la persona que quiera modificar eso, porque el amor que se tenían era profundo, serio y genuino”, dijo.

Finalmente, la cantante que hoy se encuentra en Perú ejerciendo el rol de jurado de La Voz, respondió sobre qué hubiera pasado con su faceta artística si su historia con Maradona hubiera prosperado. “La relación no llegó al punto de tener que plantear si tu carrera o la mía. Era un momento espléndido de los dos”, dijo recordando los tiempos en los que a Diego le apagaban los cigarrillos de marca sus compañeros de equipo y lo increpaban por estar fumando.