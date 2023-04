Lucas Benvenuto habló por primera vez tras las entrevistas de Jey Mammon y la filtración de sus audios

Luego de que se filtraran sus audios en los medios, el joven contó toda su verdad.

Luego de que Jey Mammon hablara en varios medios de comunicación sobre el pasado que tuvo con Lucas Benvenuto y su posterior denuncia de abuso sexual, se filtraron audios de la víctima, quien realizó un vivo en Instagram para contar toda su verdad.

“Nos amanecimos todos con la nota de audio que ya se sabía porque yo la mencioné en algunas entrevistas. Les quiero contar cómo es la historia de esa nota de audio. Voy a empezar mencionando algunas cosas del pasado para que se entienda. A mí se me quiere poner una bandera o una capa como si yo fuese el héroe para destapar bandas de pedofilia. La verdad es que yo no me siento ningun héroe. Todos los que denuncié están en su casa. Este inútil también está en su casa. ¿Cómo me puedo sentir gratificado con estas cosas?“, empezó diciendo Lucas Benvenuto.

“Claro que le mandé la nota de audio. Yo estaba enojado. Y ahora tengo que volver a escucharme roto, volver a escucharme cómo estaba yo emocionalmente. Referido a la nota de audio que se hizo pública, les voy a contar lo siguiente: Primero, me doy cuenta que necesito más ayuda psicológica. Todavía me sigo sintiendo culpable y cuando yo hablo de uno, estoy hablando de todos ellos. Porque para mí todos están metidos en esa misma bolsa, por más que me hayan hecho más o menos daño“, continuó.

“Yo me sentí culpable por la primera noche que tuvimos porque él me violó. No me parece extraño que él no sepa y le de igual que yo tenga 14, 15 o 16 porque él en esa época estaba destruido emocionalmente, era una persona depresiva. Escabiaba todo el día, fumaba porro todo el día… Después me levanto y voy al baño, sin ropa, y veo lo que me hicieron… arañazos, chupones. 25 Años tenía cuando hice mi primera terapia. Mi cabeza a los 14 años era un lío. Venía golpeado de los otros abusos. No le pregunté qué me hizo porque no quería que se enoje. No quería perderlo y volver a caer en manos de otro abusador. Preferí ser sumiso y esto lo digo ahora con años de terapia“, declaró en el vivo de Instagram.

“Cuando se logra esa relación de novios, si se le puede decir así, fue a los 16. A mí me marcó de por vida, yo lo sentí muy grave porque a mis 16 él se mete sentimentalmente en mi vida y en mi cabeza. Es un gran daño lo que me hizo a los 14, pero yo sentí mas grave lo que me hizo a los 16 que a los 14. Necesito años de terapia porque yo todavía no logro entenderlo. Para mí fue gravísimo lo que pasó de los 16 en adelante, hizo algo que no hicieron los otros. Los otros no jugaron a ser novios, a decirme ‘te amo’. Él se metió de una forma nueva que yo no conocía“, continuó .

“Cuando yo le digo en la nota de audio ‘Te metiste con un chico de 16‘ fue porque ahí empezaron los mensajes de amor, las canciones, los saluditos, me presentó a los amigos, me mostró un poco más. Por eso hablo de los 16 y no hablo para atrás. Porque si tendría que haber hablado para atrás, lo tendría que haber mandado bien a la c… de su madre“.

“Yo lo protegí a él en el momento en el que no le conté que me había violado. Fui cómplice de alguna forma, estaba inconsciente y me desperté al otro dia como si nada hubiera pasado. Fue la época más oscura de mi vda. De los 16 en adelante, la dibujó un poco más con canciones de amor, con romanticismo… Es algo que no le voy a perdonar nunca. No se juega asi con un corazón roto, no se le hace eso a un niño“, agregó Lucas.

“Por favor, que todo esto que escuchás en los medios te sirva para denunciar. Andá y denunciá, por más que prescriba, vos tenés que hablar. No importa si hoy tenés 40 años y abusaron de vos a los 2 porque acá se está dando un mensaje érroneo de que es tarde para denunciar. Tenemos que parar ya con este mensaje. Yo no logré justicia pero logré encontrarme a mí mismo cuando pude hablar. Busqué ayuda y me dejé abrazar“, cerró Lucas Benvenuto en su vivo de Instagram.

Por Juan Péret-Revista Gente