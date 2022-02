Luana Volnovich: “Somos parte de un Gobierno que se ha comprometido a no ajustar”

La titular del PAMI, Luana Volnovich, brindó detalles sobre el nuevo sistema de atención a afiliados del organismo que regirá a partir del 1 de marzo, y aseguró que se invertirán en la iniciativa $70 mil millones en los próximos dos años, que salen de recursos propios generados por la obra social.

La titular del PAMI, Luana Volnovich, brindó detalles sobre el nuevo sistema de atención a afiliados del organismo que regirá a partir del 1 de marzo, y aseguró que se invertirán en la iniciativa $70 mil millones en los próximos dos años, que salen de recursos propios generados por la obra social. “Todo es posible porque hubo una decisión política de invertir”, destacó la funcionaria.

Consultada sobre un posible impacto del acuerdo con el FMI en las políticas que brinda PAMI, dijo que forma parte de “un Gobierno que se ha comprometido a no ajustar”. “Obviamente este anuncio va en ese sentido”, remarcó.

Periodista: ¿En qué consiste el programa La Libertad de Elegir, que se presentó el viernes en el Museo del Bicentenario?

Luana Volnovich: Faltando días para que se cumplan dos años del anuncio de medicamentos gratis, esto era algo que de alguna manera teníamos pendiente, porque era la otra pata para garantizar el acceso de prestaciones de mayor calidad y de forma más rápida. Es un gran primer paso, porque cambiar cincuenta años de historia de PAMI va a llevar tiempo, pero lo importante es que desde el 1 de marzo los afiliados y afiliadas van a tener la libertad de elegir el médico especialista con quien quieren atenderse, que parece una pavada pero no lo es, porque todos los prestadores eran impuestos. Vos antes te casabas con una cartilla y de ahí no salías, y si ese sistema funcionara bien no habría problema, pero el tema es que eras rehén de un prestador y a eso se le sumaba el sistema capitado, de financiamiento muy habitual en los noventa y que bajo la presidencia de Cristina (Fernández de Kirchner) se sacó pero que en 2017 bajo el macrismo se volvió a implementar. Lo que hace el sistema capitado es financiar a un prestador según la cantidad de personas que dice que puede atender por mes, y si atiende una o mil se le paga igual. Este es un mecanismo de ajuste que desfinancia la salud pública porque el Estado delega en un privado que es el que decide y pierde la capacidad de fiscalizar.

P:: ¿Y qué expectativas tienen con el nuevo sistema?

L. V.: Esperamos que a partir del 1 de marzo se agilicen los turnos de especialistas y estudios médicos. El sistema capitado promovía menos turnos y hacía al paciente rehén. Eso sumado a la debacle del sistema de salud que se vivió a partir de 2017 y 2018 fue una bomba explosiva que se traduce en esperar meses. Todas las obras sociales e incluso prepagas tenemos un problema producto de la pandemia por las demoras. Si no hacíamos esto íbamos al final de la cola. Ahora nos ponemos a competir de igual a igual, porque lo que garantizo de esta manera es que el turno de mi afiliado esté.

P.: ¿Cuánto se abonará ahora en promedio a los prestadores?

L. V.: Hay muchas nomenclaturas, pero por ejemplo cuando yo llegué la del cardiólogo era de ciento y pico de pesos y ahora es de $1200. Todo lo valorizamos. De otra forma parece que uno anunciara espejitos de colores, pero si cambias el sistema de asignación de turnos y no pones plata no va a cambiar nada. Nosotros estamos poniendo una cartilla médica en el celular y estamos sumando nuevos prestadores, pero todo es posible porque hubo una decisión política de invertir $70 mil millones más al presupuesto asignado a PAMI para los próximos dos años solo para este programa. Antes los médicos no querían ser prestadores de PAMI porque se pagaba poco o no se pagaba y era verdad. Entonces también hicimos un trabajo de ordenamiento administrativo y de darle seguridad a los prestadores, lo que va a permitir sumar nuevos.

P.: ¿Para consultar a los especialistas o iniciar estudios se debe primero tener la orden del médico de cabecera?

L. V.: Sí. El médico de cabecera tiene que ser el que siga tu trayectoria, esto tiene que ver con un sistema sanitario y apostamos a que haya un vínculo de relación. Es cierto que tenemos médicos que no son buenos porque antes no se controlaban, pero ahora generamos estímulos para que los médicos puedan tomarse el tiempo de evaluar a los pacientes. También se puede cambiar al médico de cabecera por teléfono llamando al 138 opción 4 o desde el celular.

P.: ¿Le preocupa que la no aprobación del Presupuesto 2022 impacte en las políticas que lleva adelante PAMI?

L. V.: No estoy preocupada. Hace dos años que venimos haciendo un saneamiento en el PAMI para poder generar recursos propios para poder frente a esta medida. Tengo garantizado el presupuesto para poder llevarla a cabo para los próximos dos años porque en el último tiempo en cada negociación con prestadores y con laboratorios la teníamos en mente. No es que largo esto y digo “voy a ver si me mandan plata”. La prórroga del Presupuesto es un tema técnico muy difícil pero no veo que sea un problema de fondo o no debería serlo porque la voluntad está y nos venimos preparando desde hace dos años para esto.

P.: ¿Qué evaluación realiza el programa de medicamentos gratis y de PreviajePAMI?

L. V.: Antes de nuestra gestión los precios de los medicamentos se habían ido al demonio y el Estado en vez de tener más presencia en la negociación colectiva para bajar los precios, se retiró. No se regulaba el precio de los medicamentos, y eso junto a la reforma previsional fue una bomba. El gasto en medicamentos es un gasto fijo y los afiliados no podían enfrentarlo, por eso lo que hicimos fue poner los medicamentos gratis, y con eso garantizamos la tranquilidad no sólo el ahorro, que es en promedio de $4700. Respecto a Previaje, la medida en sí generó un movimiento turístico espectacular. Pero en especial para los afiliados aporta mucho porque tiene que ver con la vejez activa, hubo muchos viajes colectivos desde el centro de jubilados. Los adultos mayores son los que más encierro tuvieron, así que viajar es reparador para la salud.

P.: ¿Hay en carpeta alguna iniciativa para mejorar la calidad en la atención a la salud mental de los afiliados y afiliadas?

L. V.: Armamos equipos de salud mental para transitar la pandemia. Al inicio de la pandemia veíamos las imágenes de los geriátricos europeos y eso nos puso en alerta y nos dimos cuenta de que las familia no podían entrar a los geriátricos y esos equipos hablaban con las familias. Ahora están en otra fase que tiene que ver con volver a salir, y trabajan en instancias colectivas. También hicimos un centro de abordaje de violencias, porque fue una de las cosas que se potenció durante la pandemia.

P.: Arranca el 2022, ¿Cuáles son los objetivos de cara a este año?

L. V.: La tarea que viene es sumar prestadores médicos y conformar un gran equipo de auditoría. Cuando ves cómo se desmanteló el sistema de auditoría de una obra social entendés lo que está sucediendo, y acá tuvimos que armar ese equipo. También escuchar a los jubilados, el laburo de que sean ellos los que nos digan qué hay que hacer funciona.

P.: El Ejecutivo dispuso la incorporación paulatina de mujeres en el Estado como camino hacia la equidad, ¿Cómo viene PAMI con eso?

L. V.: Bueno su directora es mujer, que no es poco, pero además tenemos Jefa de Gabinete, Secretaria de Administración, y de Gerontología y Derechos Humanos, todas áreas claves. También instrumentamos una licencia por violencia de género y aumentamos la licencia por paternidad.

P.: ¿Cree que un acuerdo con el FMI podría impactar en un ajuste en PAMI?

L. V.: Acabo de anunciar una inversión enorme en salud, lo cual no estaría siendo muy compatible con un ajuste en materia de salud en adultos mayores. El acuerdo es una tarea que debe hacer el ministro (Martín Guzmán) y que deben votar los senadores y diputados, pero somos parte de un gobierno que se ha comprometido a no ajustar, en mi caso, las prestaciones de los adultos mayores, y obviamente este anuncio va en ese sentido y confiamos en que esto va a ser así.