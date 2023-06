Lourdes Sánchez no pudo evitar las lagrimas y se quebró en vivo

La bailarina mostró su enojo en LAM luego de que le quitaran a Jony Lazarte como partener.

Lourdes Sánchez estará presente en la pista del Bailando 2023 que comienza en agosto por la señal de América. Lo cierto, es que la bailarina se mostró molesta al borde de quebrar en llanto.

La futura esposa de el Chato Prada, pidió como bailarín a Jony Lazarte, pero en dos oportunidades se lo negaron porque fue designado a otras participantes. Esto generó un enojo en ella que terminó en un descargo.

Ángel de Brito le pidió que explique el motivo de su enojo, y la bailarina dijo: “Yo siempre estoy. Siempre. Falta un jurado y me llaman como segunda opción y me encanta y estuve así en muchas circunstancias”, comenzó diciendo Lourdes.

LOURDES SÁNCHEZ QUEBRÓ EN LLANTO EN LAM

Luego, mostró su descontento y dijo: “A mí no me llaman de otros canales porque siempre estoy con la camiseta puesta por este programa”. La bailarina no pudo evitar las lágrimas ni sentirse dolida por el mal pasar que está viviendo al no tener aún bailarín.

Lourdes Sánchez y Flor Vigna disputan por Jony Lazarte

Lourdes Sánchez había pedido como partener para en el Bailando 2023 a Jony Lazarte, pero primero fue otorgado para Cande Tinelli a pedido de la misma. Luego, los planes cambiaron y ahora fue designada a una de las últimas confirmadas para la pista, Flor Vigna.

LOURDES SÁNCHEZ Y EL CHATO PRADA

Esto generó el enojo de Lourdes, quien lo hizo entender en su programa de radio: “Me levanté como el culo por una noticia que recibí ayer. es algo que tiene que ver con lo laboral y que estoy esperando hace mucho…”, comenzó diciendo.

LOURDES SÁNCHEZ Y CHATO PRADA

Luego, agregó: “Si, tiene que ver con eso. Como les vengo contando, yo no tenía bailarín. La semana pasada me llaman y el equipo que me ofrecieron es uno que yo ya conocía… Esta semana le escribo a una persona para preguntarle si ya le habían dicho a los chicos”.

GRUPO CONFIRMADO PARA EL BAILANDO 2023

Antes de finalizar, Lourdes Sánchez dijo: “Me dijeron quien era la otra persona y yo les dije que la acababan de cerrar. Pero me respondieron que ella quiere bailar con él. Viene esta persona, lo pide y le dan todo lo que quiere”, cerró la bailarina mostrando su descontento y tristeza.